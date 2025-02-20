特朗普再簽連串行政命令　包括禁止把聯邦資金用於非法移民

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月19日簽署一連串新的行政命令，其中一項旨在防止納稅人的錢支持非法移民，另一項旨在廢除政府認為「過度延伸」的法規。



簽署的移民命令禁止將聯邦資金用於非法移民，並指示所有機構查明任何這樣做的聯邦資助項目。白宮表示，這項行政命令還確保聯邦資金不能被州或地方的「庇護」管轄區使用。

2025年1月26日，美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE) 特工在伊利諾伊州芝加哥進行拘捕行動，這是美國總統特朗普（Donald Trump）大規模打擊非法移民行動的一部份。（Reuters）

在另一項命令中，特朗普指示各機構負責人與馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）成員合作，對所有法規進行審查。該命令稱，任何被視為與政府政策不一致的規定都將被撤銷或修改。此舉據稱旨在支持馬斯克大規模削減政府支出的舉措。

由馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（DOGE）因旗下成員背景引發爭議。該小組由六名介乎19至24歲的軟件工程師組成。他們分別是Edward Coristine（首行左一）、Akash Bobba（首行中）、Ethan Shaortran（首行右一）、Luke Farritor（次行左一）、Gautier Cole Killian（次行中）和Gavin Kliger（次行右一）。（網上圖片）

特朗普還將一些諮詢委員會和機構列為取消對象，這是他控制獨立行政機構的更廣泛運動的一部份。

即將解散的機構包括：在全球推動衝突解決的美國和平研究所（United States Institute for Peace）；為拉丁美洲和加勒比海地區的社區發展提供資金的美洲基金會（Inter-American Foundation）；以及投資非洲社區發展工作的美國非洲發展基金會（U.S. African Development Foundation）。