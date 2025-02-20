特朗普自稱國王　白宮貼戴王冠圖吹捧　紐約州長：美國是法治國家

在美國政府2月19日表示將終止紐約市交通擁堵收費計劃後，特朗普因推動取消堵車費成功而在社交平台Truth Social上發文自稱「國王」，白宮之後還在社交網站上傳一張特朗普戴上王冠、寫上「國王萬歲」字眼的封面圖。紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）批評稱「我們是法治國家，不是國王統治。」



美國交通部長達菲（Sean Duffy）稱，此舉將終止一項計劃，這項計劃「讓駕駛者無法選擇任何免費的高速公路，反而要從勞動人民身上花更多錢來支付運輸系統，而非高速公路」。

特朗普在Truth Social上發文稱：「交通擁堵收費制度已失效。曼哈頓和整個紐約都被拯救了。國王萬歲！」

白宮之後還在社交網站寫出特朗普的帖文，並上傳一張類似雜誌封面圖的照片，圖中特朗普戴上王冠，左下角有「國王萬歲」（Long live the King）的字眼。

霍楚爾周三（19日）為擁堵收費計劃進行辯護，並發誓要反對總統的舉措。她在一份書面聲明中回應特朗普說：「我們是一個法治國家，不受國王統治。我們在法庭上見。」

甚至在州長發表聲明之前，負責管理收費站的大都會運輸署（Metropolitan Transportation Authority，MTA）就已對聯邦命令提起訴訟，稱收堵車費的計劃已對該地區產生積極影響，包括減少交通量、縮短旅行時間。

2025年1月5日，美國紐約市計劃收取堵車費。圖為1月5日在林肯隧道（Lincoln Tunnel）出口處豎起「擁堵緩解區」標牌。（Reuters）

特朗普曾表示，徵收堵車費會導致遊客和企業離開曼哈頓。MTA執行總裁利柏（Janno Lieber）則稱該計劃實施後，車輛「速度愈來愈快。街道更安全，意外發生率減少一半。」