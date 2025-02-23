特朗普拒絕用「侵略」定性普京　為吞併加拿大進行政治預演？

特朗普（Donald Trump）正在摧毀三年多以來，聯合國、美國和世界絕大多數國家對俄烏戰爭的「侵略」與「反侵略」定性。然而，特朗普政府的這一行動，卻未必只是為討好普京（Vladimir Putin），還有可能是想通過重新定義這場戰爭，為接下來啟動吞併加拿大、格陵蘭等做鋪墊，為美國的新一輪領土擴張建立政治正當性。

有英媒近日報道引述西方官員的說法稱，美國反對七國集團（G7）將在24日發布的聲明中使用「俄羅斯侵略」等類似措辭。

該報道，特朗普政府堅持軟化措辭，反映出美國政策的轉向。在去年的七國集團聲明中，「侵略」一詞出現了五次。在過去三年，七國集團也一直用俄羅斯侵略來定義這場戰爭。而現在，美國特使主張使用更加柔和的措辭，提議用「烏克蘭衝突」來替代「俄羅斯侵略」。

另據路透社20日援引消息人士的話報道稱，美國還拒絕共同發起一項譴責俄羅斯並支持烏克蘭的聯合國決議草案。

而在過去幾天，特朗普和他政府的主要官員，也一反拜登政府對俄羅斯總統普京挑起戰爭的譴責，把戰爭起因歸結到澤連斯基身上，認為澤連斯基不應該讓這場戰爭發生，而且要為現在這一切負責。馬斯克（Elon Musk）甚至把澤連斯基（Volodymyr Zelensky）描繪成導致成千上萬年輕人和士兵喪命的儈子手形象。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。（Reuters）

與此同時，他們對普京沒有做任何批評。

從聯合國憲章及一系列定義現代國際關係基本準則的國際法定義出發，不管俄烏戰爭的歷史經緯有多複雜，它都是一個主權國家對另一個主權國家的武裝侵略。從被侵略的一方來說，不管烏克蘭的政客們有多天真多愚蠢，這場戰爭都是一場反侵略的民族抵抗運動。這一點毫無疑問。

也正因為這個原因，過去幾年，不僅美西方，包括聯合國和全球絕大多數國家，都維持這樣的定性。

其它拒絕以侵略定性和譴責俄羅斯的國家中，除了朝鮮明確站隊並出兵援助俄羅斯，其它國家，包括白俄羅斯等獨聯體國家，哪怕和俄羅斯關係再親密，對美國和北約的意見再大，也沒有直接介入戰爭，從而維持了對國際法和現代國際關係準則的最基本尊重。

但是現在，特朗普正系統摧毀對戰爭的「侵略」與「反侵略」定性，不僅在西方內部，在聯合國，特朗普也在系統調整對俄烏戰爭的定性。

特朗普這樣做，可能有向俄羅斯普京傳遞談判善意，以儘快結束戰爭，向印太主要競爭對手聚焦的用意。不過他更有可能是想通過重新定義戰爭，為美國的新一輪領土擴張做政治鋪墊與輿論準備。

特朗普在上任前，就多次表示希望將加拿大變成美國的第51州，並軍事控制格陵蘭。上任後，他和他的發言人又多次重申這個主張。

當地時間2月9日，特朗普在美媒播出的一段採訪中表示，他對讓加拿大成為美國第51個州的態度是「認真的」。

採訪中，當美國霍士新聞頻道記者問特朗普是否真想「吞併加拿大」時，特朗普說：「是的。」他說，「我認為加拿大成為(美國)第51個州會更好，因為我們每年在加拿大損失2000億美元。我不會讓這種情況(繼續)發生。」

2025年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱加拿大可以留着國歌《O Canada》作「第51州州歌」。2月21日，加拿大女歌手香岱兒（Chantal Kreviazuk）在冰球四國賽（4 Nations Face-Off）冠軍賽前獻唱國歌，但改了一句歌詞。（Reuters/ X@DrageLiten）

當地時間2月20日晚，「四國冰球賽」美國隊主場迎戰加拿大隊的比賽在波士頓進行。白宮女新聞發言人在賽前接受記者提問表示 期待「美國擊敗即將成為我們第51個州的加拿大」。

特朗普本人也在賽前發文說，他將與美國冰球隊通話，「激勵他們今晚戰勝加拿大，有朝一日，也許很快，它將成為我們珍視且非常重要的『第51個州』。」

總之，吞併加拿大，絕不是特朗普的一個漫無目標的政治想象，而更像是一個可能付諸行動的計劃。

連加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也這樣認為。加媒報道，在閉門會議上，杜魯多承認特朗普是要玩真的，他認為希望從加拿大獲得關鍵礦產資源，是特朗普提出「吞併加拿大」威脅的原因之一。

但是，加拿大畢竟是個主權國家，就像烏克蘭和俄羅斯是兩個主權互不隸屬的國家一樣，哪怕兩國關係的歷史經緯再複雜，再同源同種，系出同門，也不是美國可以吞併加拿大的理由。

如果特朗普這樣做，必然會遭到國際社會的普遍譴責和加拿大的堅決抵抗，而加拿大的反侵略抵抗運動則會得到國際社會的普遍同情和支持。就像俄烏戰爭的雙方一樣。

因此，從調停俄烏戰爭開始，在聯合國和西方內部重新定義戰爭性質，取消對戰爭的「侵略」與「反侵略」定性，拒絕對俄羅斯和普京進行譴責，摧毀烏克蘭澤連斯基領導的抵抗運動的正當性，就成為特朗普啟動吞併加拿大的第一步。

這就相當於通過調停俄烏戰爭，為吞併加拿大進行了一場政治預演，為吞併加拿大進行提前鋪墊。

特朗普這樣做，最慌張的當然是加拿大。而更尷尬的是，加拿大恰恰是G7成員之一。杜魯多會怎麼應對？他又能怎麼應對？