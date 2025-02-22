特朗普搶巴拿馬運河　誠哥碼頭被查　李氏力場發功避劫｜財經解密

中美角力，最新戰場移師巴馬拿運河！事關「狂人」特朗普上任不久，便翻「祖宗」舊帳，批評當年卡特總統將美國人出錢興建的運河交回給巴拿馬是一個「愚蠢」的行為。特朗普他又稱，運河對美國至關重要，目前卻由中國經營。

本來，中美嘈交，港人見慣不怪，況且條運河距離香港「十萬八千里」，感覺「離身」。豈料世事總是充滿奇妙，「超人」誠哥上市旗艦長和﹙0001﹚旗下和記港口剛好經營巴拿馬五個港口中的兩個，因此成為「針對」對象，當地辦公室也被查。

「超人」撞正「狂人」，花生指數即時飆升。然而，誠哥不是「省油的燈」，這場巴拿馬風雲，風力十足，但「李氏力場」絕對有能力抵檔。

中美角力，最新戰場移師巴馬拿運河，長和旗下碼頭也被查。﹙資料圖片﹚

城門失火 殃及池魚

巴馬拿運河舉世聞名，這條耗資7億美元、長達82公里的河道早於1914年正式完工，大大縮短了太平洋和大西洋之間的航行距離，目前佔全球約5%的海運貿易，其中東北亞和美國東海岸之間的貿易貨品有40％以上經由巴拿運河運送，因此特朗普想「吞併」它，一點也不出奇。

另一個因素，當然是中國。巴馬拿運河為航運咽喉，又鄰近美國雖然掛住「中立」旗號，但中國在這裡的勢力卻不少。資料顯示，美國是巴拿馬運河最主要的用戶，佔運河貨運量的74%，其次就是中國，佔21%。

不用多說，中美關係越來越緊張，美國自然擔心中國對運河的影響力日益增強，稍有「擦搶走火」，這條運河的船隻和物資往來可能會有影響。因此，為遏制中國的影響力，美國施壓巴拿馬退出「一帶一路」倡議，還派出審計小組進駐和記港口所屬的巴拿馬港口公司展開調查。

翻查資料，早於1997年香港回歸前夕，和黃已奪取巴拿馬運河兩端港口25年經營權。到2021年，雙方又將合約延長至2047。可見，長和今次「當災」，算是「城門失火，殃及池魚」，同時也令誠哥碼頭王國再次曝光。

誠哥創立的商業王國龐大， 碼頭生意「相形見絀」。﹙資料圖片﹚

商業王國龐大 碼頭生意「相形見絀」

提起誠哥商業帝國，許多人會首先想起他的地產事業，又或「買起」半個英國。雖然，碼頭業務聽落沉悶，但誠哥係呢個領域絕對係「叱吒風雲」，而這盤盤生意亦是誠哥由本地孖沙「升呢」國際級富豪的其中一個轉折點。

目前誠哥公司控制著全球港口貨運量的13%，於大約30個國家擁有港口營運權。翻查長和去年中期報告，港口及相關服務收益超過215億元，而EBITDA接近80億元，金額實在不少。然而，誠哥商業王國實在太龐大，碼頭生意望落「大大隻」，堪稱「航母」級，但泊進誠哥商業王國航空母艦群，又不算過於突出，港口收益其實只佔集團總收益9%。

如果把鏡頭再縮細至巴拿馬，瑞銀和摩通的報告進一步指出，巴拿馬港口業務對集團EBITDA的貢獻不到1%，因此即使長和退出該市場，對財務影響也有限。

觸覺敏銳的誠哥在港口業務上，早已採取「守勢」，可抵禦地緣政治升溫帶來的衝擊。﹙資料圖片﹚

碼頭生意布局 早預示時局變化

事實上，回顧長和系過去多年在碼頭的布局，其實盡顯誠哥掌握地緣政治風向的觸覺。碼頭望看似不是高科技，既非NVIDIA芯片，亦非隱形戰機，但「商港」隨時可變「軍港」，也很敏感。

美國智庫外交關係協會最新報告便指出，中國近年大舉投資海外港口，既有商業又有軍事上的考慮，等同掌握全球物流命脈。碼頭生意没有無咩政治能量，都好難營運。向往環球經濟欣欣向榮，沐浴於全球化及自由貿易的愛河中，誠哥碼頭生意先後係英國及中國兩大宗主國「護蔭」下，自然高歌猛進。揚帆出海，要了解大氣候變化。上述有利條件已慢慢出現「微妙變化」，而且地緣政治風險愈來愈多，例如去年4月，報道指長和貨櫃碼頭不准美軍卸貨，遭波蘭以國安為由加強監管。

而誠哥過去一段長時間，逐步退出部分港口業務，包括2011年分拆和記港口於新加坡上市，套現約520億元；2014年出售亞洲貨櫃碼頭六成股權予中資，套現約22億元；2024年將泰國兩個碼頭的股權賣給中資；2024年將「汕頭國際集裝箱碼頭」輾轉賣給泰國前總理英祿。

這些行動或多或少顯示，觸覺敏銳的誠哥在港口業務上，早已採取「守勢」，華麗轉身，可抵禦地緣政治升溫帶來的衝擊。