杜魯多慶冰球勝美國寸特朗普：你無法奪取我們的國家和國技｜有片

英國媒體2月21日報道，當加拿大冰球隊在決賽中險勝美國隊後，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）在其社交媒體帳戶向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）語帶嘲諷地表示：「你不能奪走我們的國家，你也不能奪走我們的國技（冰球）。」



加拿大冰球隊3:2戰勝美國隊後，總理杜魯多在其IG撰文指：「你無法奪取我們的國家，你也無法奪取我們的國技。」

據英國廣播公司（BBC）報道，加拿大與美國近日關係劍拔弩張。加拿大國家冰球隊在波士頓舉行的四國對抗賽決賽中，在加時賽中以3-2的比分驚喜獲勝。

自特朗普去年11月勝出大選後，就不斷稱呼杜魯多為「州長」（govenor），又指希望讓加拿大成為美國的第51個州，又向加拿大開徵25%的關稅，儘管他其後推遲執行相關關稅。

白宮新聞秘書萊維特在冰球賽前表示「期待擊敗快將成為美國第51個州的加拿大」：

在21日晚上的冰球賽前，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）甚至揚言：「期待美國擊敗即將成為我們第51個州的加拿大。」

加拿大總理杜魯多在國家隊擊敗美國隊後興奮慶祝：

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這可能可以解釋為何加拿大總理杜魯多在國家隊贏球後，在社交平台分享他與其他球迷興奮慶祝的片段。