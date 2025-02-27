歐洲「嬰兒」沒剪美國臍帶，特朗普2.0衝擊中國遠低歐洲

近年來，中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）學者頻繁接受外媒採訪，引導國際輿論客觀認識中國發展、理性看待中美關係。2025年1月12日，丹麥知名媒體《訊息日報》記者Martin Gottske專訪人大重陽院長王文，從多個角度向歐洲人傳遞中國方向的不同看法與觀點，專訪中文版如下：



◆丹麥《訊息日報》：在你的觀點文章《為什麼中國可能感謝唐納德·特朗普幫助「讓中國再次偉大」》中，你寫道「特朗普的第一個任期對中國的崛起至少做出了三項顯著貢獻」。你提到特朗普的總統任期打破了美國作為民主典範的形象，它有助於加速中國走向技術獨立，並推動中國加強與非西方世界的關係。在特朗普總統2.0任期內，這一發展將進一步加強嗎？你看到了哪些重要跡象？

王文：這三大顯著貢獻還會繼續加強。首先，特朗普報復政敵，讓人看到更多美國政府的腐敗，所謂「民主」只不過是他們相互鬥爭的幌子。中國人幾乎沒有人再相信美國式民主。其次，美國很多公司禁用Deepseek，還繼續封鎖晶片，強買Tiktok，讓中國人更堅定繼續技術獨立。再次，特朗普向全世界加徵關稅，包括歐洲。中國與非西方世界，還包括歐洲的關係都會好轉。

◆丹麥《訊息日報》：特朗普2.0將如何讓中國再次偉大？

王文：特朗普2.0是推倒美國偉大國家形象的最後一根稻草。世界所有國家都看到了美國的腐敗、內鬥、傲慢、孤立，更會進一步地會重新認識被美國媒體、智庫和政客妖魔化的中國。中國國家形象會被扭轉，就像DeepSeek的突破讓世界看到中國原創能力一樣。全世界都會慢慢地重新發現中國的偉大。

圖為2025年2月24日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）主持「支持烏克蘭國際會議」的記者會，歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及多國領導人出席。（Reuters）

◆丹麥《訊息日報》：中國政治體系可能被視為更加穩定，美國高度混亂的事態發展會提高中國在全球的地位嗎？

王文：中國在全球的地位近年來不斷地提高，而特朗普2.0會繼續推動中國軟實力與國際地位的提升。過去75年，尤其是過去35年，在同一個政黨的領導下，沒有照搬西方政治模式，中國實現了「無危機崛起」、「無戰爭崛起」、「無混亂崛起」，這是中國政治體系穩定性和偉大性的重要體現。世界尤其是西方還缺少對中國政治體系的公正評價。

◆丹麥《訊息日報》：你把特朗普1.0比作「淘氣的孩子」，把特朗普2.0比作「更年期病人」——在歐洲，人們非常擔心特朗普會在全球範圍內造成巨大的破壞。你能解釋一下為什麼你認為中國和其他地方沒有同樣的擔憂嗎？

王文：中國和其他地方也同樣擔憂特朗普2.0作為「更年期病人」的發瘋與破壞。但中國的擔心不會像歐洲那樣，因為過去10多年，中國經濟運行、國際貿易、技術依賴、能源轉型等方方面面都已經擺脱了對美國的依賴。對中國而言，美國仍是最重要的外國，但美國的重要性在下降。特朗普2.0對中國的衝擊，遠沒有對歐洲來得大。歐洲過度依賴美國，正在自食其果。

2025年2月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署新行政命令當天發表演說。（Reuters）

◆丹麥《訊息日報》：特朗普正在關閉美國國際開發署，並簽署了退出世界衛生組織的行政命令。他可能會繼續退出國際協議。這一發展是否對中國有利，因為它可以給中國更多的空間來獲得影響力，加強與世界各國，特別是「全球南方」國家的關係與合作？

王文：中國人民對特朗普的退出會表示遺憾、可憐以及感慨。美國實在不再像是一個超級大國，而是一個不負責任的區域國家而已。中國並不認為這樣做會很有利。沒有美國的國際體系，是有缺憾與不完整的。中國希望大家一起合作與努力，努力彌補沒有美國的國際體系漏洞。

◆丹麥《訊息日報》：特朗普威脅要對歐洲國家徵收關稅（並就格陵蘭島問題對丹麥發出威脅）。你認為這一發展可能會推動歐洲或者說歐盟向中國靠攏，並與中國建立更緊密的關係？特朗普的行動會讓中國更容易在美國和歐洲之間製造隔閡嗎？近年來，歐盟在中國問題上一直追隨美國的腳步，歐洲對中國的批評越來越多，你認為歐盟和美國之間的更多衝突可以扭轉這一趨勢嗎？

王文：中國一直希望與歐洲和歐盟保持更好的關係。事實上，近年來，中歐貿易仍在增長。雙邊貿易為各自創造幾百萬的就業。中歐沒有本質性的戰略矛盾，既沒有邊界衝突，也沒有種族摩擦，更沒有結構性的分歧，理應有更好的關係。但很可惜，歐洲至今仍有許多政治家過於依賴美國，他們就像是美國撫養的嬰兒，還沒有斷了與美國的臍帶。我覺得，特朗普2.0會反向推動中歐在某些領域更加接近，但只有歐洲一些政治家拋棄對中國的成見、傲慢與無知，中歐關係才會迎來更好的明天。

2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會面。（Reuters）

◆丹麥《訊息日報》：中國是否願意或者能夠填補美國在全球留下的真空？中國希望從這一發展中獲得什麼？

王文：如果你指的「真空」是所謂美國霸權的話，中國肯定不願意去填補。事實上，中國從來都不願意成為未來的世界領導，中國可能也沒有足夠的能力與觀念去領導世界。在未來四年，中國會保持對外政策與國家發展的穩定。而中國的穩定，就是對世界的最大貢獻。對於特朗普2.0，中國最大的希望是，讓特朗普2.0的衝擊與不確定性能夠小一些。

◆丹麥《訊息日報》：在中國和中國政府看來，特朗普新總統任期最大的負面因素是什麼？

王文：特朗普2.0最大的負面因素是，世界處在高度不確定性中。你永遠不會知道，下一分鐘特朗普會說點什麼、做點什麼。從這個角度看，中國人、中國企業、中國政府都在做着最壞的準備，當然，也在爭取更好的結果。

◆丹麥《訊息日報》：最後，請補充一下，關於特朗普總統任期對中國的影響、中美關係以及中國在世界上的地位，你認為還有什麼值得注意的地方？

王文：中國正在全力應對特朗普2.0的影響，「後發制人」地捍衛中國國家利益不受損害。特朗普加徵關稅，中國會反制。特朗普做其他不利的對華動作，中國也會反制。如果特朗普願意推動與中國的合作，中國也會積極配合。總之，中國有充分應對特朗普2.0的經驗與實力。特朗普2.0也阻止不了中國的持續崛起。