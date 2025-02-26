馬克龍錯在面對美國手段太軟、面對中國身段太硬

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前訪問美國，目的很明確——遊說美國繼續支持烏克蘭。為了達到目的，馬克龍不斷發出「美國的首要任務是向中國加稅」，「你們的首要問題是中國，歐洲是你們的盟友」，美國「不能同時對中國和歐洲發動貿易戰」等言論。在馬克龍看來，中國是美歐關係的粘合劑，正是因為有強大的中國，美國才必須要重視歐洲。

美歐聯手應對中俄，這是過去的國際關係敘事。當特朗普（Donald Trump）率先認識到過去的舊格局並不利於美國時，果斷轉向了美國優先，歐洲卻在美國發生轉變後仍然寄希望於讓美國走回頭路。馬克龍最大的錯誤是認識到局勢已經變遷，卻在追求過去的舊藥方。

以往美國渲染中國威脅，歐洲的姿態是避免公開充當美國的馬前卒被美國利用。而現在為了挽救瀕危的美歐關係，馬克龍連最後的一點顏面都不要了，直接擺出歐洲對於美國應對中國的重要性。

圖為2025年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同會見記者。（Reuters）

如果真的如馬克龍所暗示的中國有如此的威脅，那麼對於歐洲來說最重要的是認清形勢，正確認識和看待中國，而不是夢想着充當美國打壓中國的盟友。曾經多次宣稱北約已經腦死亡的馬克龍能夠認識到局勢已經改變，但是卻沒有勇氣面對全新的局勢。

中國原本可以作為歐洲抵禦美國威脅的一個後方市場，結果在馬克龍的渲染下，中國仍然是站在對立面的防範對象。作為安理會常任理事國和歐盟核心國家，法國不僅沒有骨氣，更沒有戰略眼光。

特朗普在勝選後的首場記者會中談及美中關係時表示，「中國和美國可以共同解決世界上所有的問題」。前不久特朗普拋出了與中俄領導人舉行峰會的主意，並提議他希望三國可以協力各自砍掉一半的國防開支，認為這樣一來省下的錢可以花在更好的地方。相較於第一任期，特朗普將中國列為美國最大的戰略競爭對手。第二任期的特朗普對待中國的態度非常謹慎。

沒有歐洲參與，美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事。（Reuters）

打壓和對抗並不是全部，特朗普試圖在承認中國地位的基礎上，形成事實上的中美G2或者中美俄G3版圖。美國的對華策略，已經遠不是幾年前的圍堵打壓對抗敘事了。美國學會了成長，並審時度勢。而馬克龍為代表的歐洲還沉迷在歐洲作為老牌帝國主義國家的優越感夢幻中。

就連美國的亞洲盟友都已經開始承認中國的實力地位了。比如日本首相石破茂上台後提出要構建建設性、穩定的中日關係。

澳洲前不久面對中國海軍艦艇編隊在臨近澳洲的珊瑚海進行實彈訓練，雖然按照以往慣例指責中國不透明，沒有提前被告知演習，但澳洲總理公開承認中國船隻完全符合國際法，沒有迫在眉睫的危險。相比過去已經鎮定很多。以正確的姿態對待大國，尊重崛起的中國，不再對中國進行政治操弄，這是弱勢一方的必修課。澳洲其實在過去幾年反覆被中國製裁的過程中悟到了。

中國崛起給世界帶來了不小震動，圍追堵截是西方社會做出的第一反應。但伴隨着中國持續崛起，接受中國崛起正在成為新的常態。特朗普先知先覺調整了美國的策略，和中國利益摩擦最嚴重的亞洲國家不知不覺中承認了中國崛起的事實，只有歐洲在後知後覺中被迫跟進世界形勢。在俄烏衝突中被美國背刺的歐洲，在面對中國時遲早要再次被教訓。