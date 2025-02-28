如果中美在台灣問題上達成大交易......

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）於2月28日前往白宮簽署稀土礦產協議。儘管沒有寫明一開始特朗普宣稱的烏克蘭用礦產協議補償援助的5000億美元，但烏克蘭必須為美國提供的支持付出代價是十分明確的。在特朗普主政的美國，沒有無緣無故的支持，一切明碼標價，一切以美國的利益為先，這是特朗普的原則。

不執着於意識形態鬥爭的特朗普政府將推進俄烏衝突儘快結束。歐洲抱怨美國拋棄盟友亦無法掩蓋一個事實——特朗普締造了全新的和平局面。

持續了將一年多的加沙衝突在特朗普就職前一天宣佈停火。這不是拜登政府的功勞，而是特朗普發出了必須在他上任之前停火的威脅。哈馬斯和以色列在特朗普上任之後一直在執行協議。未來可能在加沙的治理上美國和阿拉伯國家會有分歧，但至少戰事已經大面積停止，大規模的人道主義災難正在斷崖式減少。

2025年2月25日，美國總統特朗普在橢圓形辦公室展示寫有「特朗普一切都是對的！」的帽子。（X/ @_johnnymaga）

從2023年10月打到現在持續了一年多的加沙衝突，在特朗普上台之前就這樣平息了。從2022年打到現在持續了三年的俄烏衝突，在特朗普上台後將迎來和平轉機。這不是一般人可以做到的。

拜登（Joe Biden）主政美國時，全球四處瀰漫着戰火。特朗普上台後扭轉了局面，在這一點上人們無法吝嗇對特朗普的讚美。

尤其在政府效率部關停了美國國際開發署 （USAID）後，美國借對外援助顛覆他國政權的動亂情況將會少很多。

不少聲音認為特朗普揚言吞併加拿大、購買格陵蘭、接管加沙，美國霸權本色未改，不再執着於顏色革命是因為被搞亂的中東成了美國的戰略負擔，與俄羅斯對抗實為給歐洲安全做嫁衣，這些不符合美國的利益。但不能否認特朗普扭轉四處出擊的美國政策需要政治勇氣。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。

爭論特朗普是如自己宣揚的那樣熱愛和平，還是和平更符合美國的利益，沒有意義。

特朗普任期內，美國將大大降低對外出擊的概率，是大勢所趨。

在這樣的背景審視中美關係，以往人們最為擔憂中美兩個大國掉入修昔底德陷阱發生衝突，現在中美直面對抗的風險降低了。

中美最有可能發生衝突的台灣問題上，特朗普多次拒絕承諾協防台灣，競選期間多次說希望台灣地區向美國繳納「保護費」，台灣島內的高端產業向美國轉移等。美國新任防長公開說特朗普並不想跟中國發生衝突。因此，變得強大，以實力求和平——這是實現威懾的方式。

2月26日的內閣會議上，當被問及美國是否會允許中國大陸武力攻打台灣時，特朗普拒絕發表評論。特朗普還說，他與中國國家主席習近平有着「很好的關係」，也打算與中國保持良好關係，並希望能夠改善與北京的貿易關係。

中美關係是特朗普無法忽視的課題，他如何向中國出擊，各方拭目以待。（Reuters）

以往台灣是美國制衡中國的一枚重要棋子，中國無法實現統一在軍事戰略上對美國捍衛西太平洋霸權是有利的。現在台灣對特朗普來說是可以交易和談判的對象。是否協防台灣的前提是足夠的利益。不是美國需要協防台灣，而是中國大陸需要美國不再協防台灣，台灣需要美國協防台灣。特朗普想和中國大陸做交易，也想對台灣敲詐勒索。

台灣成為可以談判交易的對象，而不是不可退讓的地緣戰略利益，這一轉變，已經將台灣放在了交易的案板上。

談判過程必然是曲折的。但中美如果能在台灣問題上達成大交易，能避免在台海發生對抗，規避中美兩個大國的軍事衝突，那麼其對世界和平的意義將是非凡的。屆時特朗普獲得諾貝爾和平獎將真的名副其實。