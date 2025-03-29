特朗普的汽車關稅 「打」了自己　「養」了中國 ｜ 點經

美國總統特朗普日期簽署行政令，宣佈對所有進口汽車徵收25%關稅。將於4月2日生效。特朗普稱，汽車關稅將會是永久的，如果在美國製造汽車，則無需繳納關稅。之前，美國對進口乘用車徵收2.5%的關稅，對貨車徵收25%的關稅，本次加徵25%的關稅，也就是乘用車和貨車的進口關稅將增至27.5%和50%。

特朗普政府估算，本次對進口汽車及零部件的加徵關稅，將為美國財政帶來超1000億美元的收入。真會有1000億美元的收入？只能說特朗普想得太簡單了！大多數汽車股應聲暴跌，已經最誠實的回答了：不可能！



首先，美國消費者必然會最直接感受到加徵進口關稅的衝擊。實際上美國本土汽車工業高度依賴進口。根據美國商務部統計數據，美國汽車零部件有42.8%來自墨西哥、15.99%來自日本、15.83%來自加拿大。所以，對進口引擎、變速箱和動力總成（Powertrain）等關鍵汽車零部件徵收25%的關稅，這恐怕都會反噬到自身。

2025年3月24日，現代汽車董事長鄭義宣（Euisun Chung）在美國華盛頓特區白宮發表講話，美國總統特朗普和路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）也在場。（Reuters）

美國研究機構安德森經濟集團估計，對所有進口汽車徵收新關稅可能會導致部分車型的汽車成本上漲2000美元至12200美元。高盛認為，對進口汽車徵收25%的關稅可能會使每輛汽車的價格上漲5,000美元至15,000美元。本土製造的汽車價格也會上漲，因為零部件關稅將汽車製造成本提高了至多8000美元。

美國銀行預計，每輛車的價格至少會上漲4,500美元。根據綜合華爾街的估算，消費者支付的每輛汽車的價格可能會增加4,000至15,000美元，具體取決於汽車（零部件）的進口比例。馬斯克（Elon Musk）的特斯拉（Tesla），雖然基本上都是在國內生產，但馬斯克本人都表示，特斯拉並沒有完全免受新關稅的影響。這是因為，影響來自其他國家的特斯拉汽車零部件的價格。

世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下位於德國柏林的特斯拉工廠（gigafactory），近日遭惡搞，被人投影他本人疑似行納粹禮的照片。（X@ByDonkeys）

從整車角度來看。根據美國汽車製造商協會（AAM）數據，2024年美國新車銷量1590萬輛，其中進口汽車佔比47.6%，約757萬輛。主要進口來源國：

第一位：墨西哥；

第二位：韓國。2024年，韓國向美國出口了137萬輛汽車，佔美國汽車進口總量的18%。美國也是韓國汽車出口的最大市場，佔韓國汽車出口總量的49.1%。；

第三位：日本。2024年，日本向美國出口了131萬輛汽車，佔美國汽車進口總量的17%。美國同樣是日本汽車出口的最大市場，佔日本汽車出口總量的31.1%。根據日本貿易統計數據，2024年，汽車佔日本對美出口總額的28.3%，如果算上汽車零部件，約佔日本對美出口總額的34.3%。；

第四位：加拿大。2024年，加拿大向美國出口了114萬輛汽車，佔美國汽車進口總量的15%。美國也同樣是加拿大汽車出口的最大市場，佔加拿大汽車出口總量的93%。加拿大的汽車工業與墨西哥類似，主要投資方是美國和日本的車企。；

第五位：德國。2024年，德國向美國出口了43萬輛汽車，佔美國汽車進口總量的6%。美國是德國第二大汽車出口市場，佔德國汽車出口總量的11%。以上五國，共計向美國出口了683萬輛汽車，佔美國汽車進口總量的90%。也就是說，徵收這25%關稅，主要影響是這五大戶。

特別需要一說的是，墨西哥是美國最大的汽車進口來源地。2024年，墨西哥向美國出口了258萬輛汽車，佔美國汽車進口總量的34%。美國是墨西哥汽車出口的最大市場，佔墨西哥汽車出口總量的80%以上。

通用汽車（GM）在美國底特律的一家車廠。（Reuters）

但需要說明的是，墨西哥是「萬國汽車生產基地」，美資車企如通用、福特，日資車企如豐田、本田、日產、馬自達，韓資車企如現代、起亞、歐資車企如大眾、梅賽德斯-奔馳、中資車企如比亞迪都在墨西哥設有工廠。

其中，美資車企約佔40-50%，日韓車企約佔22-25%，歐資車企約佔18-20%。這些車企在墨西哥設廠，主要是看好墨西哥人工便宜，生產要素綜合成本低，同時從墨西哥生產出來的汽車可以免稅進入美國。所以，美國對墨西哥加徵關稅，實際上是對美國、日韓、歐洲主要車企加稅，且加稅大棒還打在了自家企業身上。這就解釋了為什麼特朗普一宣佈加稅，通用和福特股價就大跌了。

這裡特別需要小心的其實是韓國和日本。按特朗普政府的說法，其對進口汽車和關鍵零部件加徵25%的關稅，旨在「重振美國汽車製造業」。通過提高關稅，倒逼美國車企把設在墨西哥、加拿大、韓國等地的生產線遷回國內。同時，藉助關稅手段和美國消費市場，設法將日系、韓系、歐系車企在美國本土投資設廠。其實，後者應該是特朗普更加看重的。

上世紀70/80年代，日本汽車「佔領」美國市場，美國政府就拿出關稅和配額「大棒」，逼迫豐田、本田在美國建廠。據日本汽車協會數據，目前，日本汽車製造商在美國生產的汽車數量，已經超過了從日本出口到美國的汽車數量。2024年，日本汽車製造商在美國生產了330萬輛汽車，而從日本出口到美國的汽車為131萬輛。

2025年3月24日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮發表講話，而路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）、眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）和現代汽車董事長鄭義宣（Euisun Chung）則站在旁邊。（Reuters）

特朗普的威迫，效果立馬就出現了。就在特朗普簽署行政令的前一天，韓國現代汽車集團（Hyundai）就宣佈，從2025年到2028年，計劃在美國投資210億美元建設汽車工廠，到2028年實現年產120萬輛汽車，並提高汽車核心零部件在美國的國產化率。

同時聲稱，這是現代汽車集團史上最大規模的投資，超出了過去30多年在美投資的總和。2024年，韓國現代和起亞在美國共銷售177萬輛汽車，其中在美國本土生產了63萬輛。

但很顯然，特朗普是瞅準了日韓汽車工業這塊「肥肉」。如果此計得逞，那麼將導致日韓國內汽車產業的「空心化」。

圖為2021年9月8日，現代汽車（Hyundai）在德國慕尼黑一個車展設置的標誌。（Reuters）

特朗普政府本輪對汽車及零部件加徵關稅，對中國有多大的影響呢？其實，實質意義上的影響期已經過了。2018年，特朗普發起貿易戰，從那時起，中國國汽車出口美國就已經極大受限。經過這幾年的調整，對美國的汽車加稅的「陣痛期」已過，基本免疫了。

先看整車情況。2024年，中國出口到美國的汽車11.6萬輛（不含全地形車和高爾夫球車及部分其他車輛），佔汽車出口總量的1.8%，佔美國進口汽車總量的1.5%。這其中，包含了特斯拉上海工廠返銷美國的車輛。就算2024年中國出口到墨西哥的汽車44.5萬輛，佔汽車出口總量的6.9%。在這部分汽車數量中，有一部分進入美國市場，會受到本輪美國關稅的影響。但至於中國汽車廠商在墨西哥設立的工廠如比亞迪，美國有一定的佔比，但很少，主要的出口對象是拉美市場。