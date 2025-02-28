中加墨關稅又來了：特朗普的「只說不做」和「只做不說」

3月4日是下一個特朗普（Donald Trump）關稅的的實施日期。本來這只是針對加拿大和墨西哥25％關稅被押後實施30天的到期日，不過，當選之後一直將對華關稅跟對加墨關稅一樣與芬太尼（Fentanyl）毒品流入掛鈎的特朗普，似乎覺得中國也不應被「冷落」，27日宣布加墨25％會如期實施的同時，也表明同一日會在2月初已落實的10％對華額外關稅的基礎上向中國商品加徵10％的關稅。

對於關稅限期又到，人們都在觀望特朗普會否像2月初的時候一般，在落實關稅前一天突然押後加墨關稅，而對於中國的關稅戰又會否出現轉機－－特別是，特朗普每次談起習近平都說盡好話。

在特朗普宣布關稅如期落實的同一天，墨西哥政府就非常「知情識趣」的向美國交送了29名被美國通緝的毒梟，當中有被通緝40年、已在墨西哥監禁良久的人物，也有最近才逮捕回來的人物。有美國緝毒局（DEA）的前官員就稱這是一個「真正的轉捩點」。

2月27日，特朗普威脅此前獲押後實施30天的加拿大、墨西哥25％關稅會在3月4日如期實施，而且會同時向中國再加10％的額外關稅。（Truth Social截圖）

而墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）最近也確實落力反毒，2月以來已經為此逮捕了超過700人，而且正在兌現向邊境加派一萬國民警衛隊的承諾。

另一方面，由於流入美國的芬太尼只有遠少於1％由加拿大的邊境進入美國，加拿大能做的並不多。不過，加拿大政府最近也跟隨美國將一系列墨西哥販毒集團列為恐怖組織，而且派出了為回應特朗普而任命的所謂「芬太尼沙皇」同美國進行磋商。

欣鮑姆亦表明未來幾天會同特朗普通話。下月初黨魁選舉後即將下台的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則稱會盡一切努力避免美國關稅。

由此可見，「最後一分鐘」再次押後美墨關稅的可能性依然存在。

2025年1月21日，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）參觀位於墨西哥城的國家宮殿。（Reuters）

相較之下，針對中國的關稅威脅就沒有那麼樂觀。特朗普起初公開將關稅同TikTok出售掛鈎，但至今未見成效。中國對於美國2月4日實施的關稅則採取多管齊下的報復：包括向美國能源、汽車等不同產品加徵關稅；向Google等美國企業展開反壟斷調查；將Calvin Klein母公司等企業加入不可靠實體清單；並增列多種稀有金屬的出口管制。

在芬太尼的問題上，中國也沒有像墨西哥、加拿大那樣作出象徵性為主的進一步措施。

從面子考量來看，對於中國的關稅可能是不得不加的。

而且，從實際操作的考量上面，加中國關稅也是比較可行的。

目前，特朗普的關稅威脅五花八門。除了3月4日實施的中加墨關稅之外，25％的全球鋼鋁關稅將在3月12日實施。特朗普26日又威脅要向歐盟加徵25％的關稅。4月2日，特朗普上任第一天下令開行有關汽車、藥物和半導體25％關稅的貿易政策審核將會完成，可能會因而進一步宣布新的關稅。而4月2日也是針對全球所有國家的「對等關稅」的公布日期。

可是，在社交媒體上說兩句增加關稅容易，實施起來卻並非易事。

2025年2月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區主持首次內閣會議。（Reuters）

由於美國同加拿大和墨西哥長年有自由貿易協定，突然加徵關稅明顯會有執行上的困難。此前特朗普針對中國而撤銷「小額豁免」（De Minimis Exemption，800美元以下價值的郵件不收稅），但很快就遇執行上的困難而被叫停。

如今特朗普雖然威脅向全球加徵「對等關稅」，但這樣做將會把原本幾乎是一刀切的一萬多種關稅分類大幅增加至針對不同國家的超過200萬種關稅分類，而且特朗普要求把其他國家的增值稅，以及非關稅貿易壁壘也考慮在內，制定和執行「對等關稅」的行政複雜性極高。

於是，「上有政策，下有對策」，目前美國貿易代表辦公室為「對等關稅」接收意見之時，已稱將會集中在G20國家，而非全球190多個國家，希望能減低「對等關稅」的複雜性。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

相較之下，對於中國的額外關稅以至不時增加關稅的做法從特朗普第一任期以來已一直實施，再加中國關稅並不需要新的行政程序去落實。從執行的角度來看，增加中國關稅的阻力較低。

在特朗普關稅威脅的不確定性之中，美國股市下挫，消費者信心指數大跌，通脹預期急升，經濟前景愈見不明朗。特朗普不能不考慮真的落實關稅對於美國經濟的衝擊。

於是，一方面押後落實部份關稅威脅來緩減陣痛，另一方面則真的落實另一些關稅威脅來證明關稅威脅不是空談，可能就是特朗普短期內的關稅策略。從上述的外交和執行維度來看，特朗普針對加拿大、墨西哥的關稅可能將會是「只說不做」，但針對中國的關稅卻是「只做不說」。