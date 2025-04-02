Elon Musk「芝士頭」法官選舉助選失敗　要準備跟特朗普分手了？

4月1日愚人節，實際領導「政府效率部」（DOGE）的世界首富馬斯克（Elon Musk）在盛產乳製品的威斯康星州（Wisconsin）最高法院法官選舉中繼續「創造歷史」：由於他投入約2,000萬美元去支持保守派候選人Brad Schimel，大派現金「鼓勵」選民支持他，更將去年百萬美元支票抽獎為特朗普（Donald Trump）助選的把戲也拿了出來，導致這場選舉成為了美國史上開支最高的州最高法院法官選舉（花費超過9,000萬美元）。

馬斯克將這場美國一個州最高法院7個法官其中1個的選舉形容為決定「美國和西方文明未來」的戰鬥。他不只出錢，還親自到威斯康星州，戴上「芝士帽」（見文首圖）親自頒發支票，為Schimel造勢。

威斯康星人被稱為「芝士頭」（cheesehead）。（網上圖片）

於是，這場原本與馬斯克和特朗普政府沒有直接關係的選舉，就變成了馬斯克「政府效率部」的民意試紙。民主黨支持的法官候選人Susan Crawford對馬斯克的攻擊幾乎比Schimel的批評還要多。

最終，馬斯克輸了。Crawford以55％得票擊敗了得票約45％的Schimel－－在2024年的總統選舉中，特朗普在威斯康星州以49.6%得票對48.7%得票擊敗賀錦麗（Kamala Harris）。

從這次選舉的結果來看，馬斯克及其四處大炒聯邦公務員的「政府效率部」似乎實在不得人心。

4月1日，自由派候選人Susan Crawford勝選後發言。（Reuters）

在同一場選舉中，威斯康星選民就以63％對36％的比例通過了共和黨支持的含照片證件檢查投票規定（按：美國並無身份證制度，此類檢查被民主黨認為不利草根選民投票）。由此可見，民眾不滿的並不是共和黨的主張，而是馬斯克。

這場法官選舉，雖然理論上是無黨籍投票，但大家都知道兩大候選人的政黨取向。Brad Schimel曾在萬聖節假扮特朗普，經常戴上MAGA紅帽出席活動，得到特朗普公開支持，也一直爭取特朗普到該州為他站台（最終特朗普並沒有親身出現）。

而Susan Crawford即使印象較為中立專業，但其在墮胎權等問題上明顯是個自由派，在面對馬斯克雄厚財力挑戰之中，也得到索羅斯（George Soros）、本身是億萬富豪的伊利諾伊（Illinois）州長普里茨克（J.B. Pritzker）出資支持，而且得到前總統奧巴馬（Barack Obama）背書。

3月30日，馬斯克親到威斯康星州頒發百萬美元大支票。（Reuters）

馬斯克在這場選舉的操作，幾乎是把2024年大選的模板照搬過來。他利用其X平台為Schimel宣傳，利用其豐厚身家大水萬貫投入選舉，一方面以傳統政治廣告的方式支持Crawford（按：雖然起初有廣告搞錯了Crawford的照片），另一方面則在選舉尾段大舉「派錢」拉票－－任何簽署聲明反對「激進法官」（activist judges）的威斯康星居民都可獲發100美元，與鄰居一同與Schimel照片合照者可獲20美元，在票站外拍攝一張選民照片者可得50美元。

馬斯克在選舉結束前兩天也高調派發了兩張100萬美元的大支票給Schimel的支持者。

對於馬斯克而言，跟2024年大選一樣，這場選舉有政治意義，也有經濟利益。

馬斯克在X平台上宣布派錢。（X截圖）

威斯康星州有州法律禁止汽車生產商在當地擁有或經營汽車經銷商。尋求垂直整合的Tesla一直希望廢除該法。事實上，馬斯克也是在Tesla去年入稟挑戰該法之後才開始在其社交平台X上面談論這場選舉。

雖然此法的存廢對於Tesla的營銷只有邊際上的影響，但這無疑是一種對於馬斯克的經濟利益。

2025年3月29日，美國華盛頓的一間特斯拉銷售陳列室外，一名示威者舉著印有特斯拉標誌和納粹標誌的標語抗議馬斯克（Elon Musk）。（Reuters）

更重要的是，這是馬斯克證明自己政治影響力的機會。在去年的大選中，馬斯克的支持對於特朗普的勝選有多大幫助，是一個無法驗證的問題。

但這次威斯康星州最高法院法官選舉就不一樣：馬斯克恍惚是選舉的主角，保守派候選人Schimel是配角；在非大選季度的選舉中，如今依賴低政治參與度選民取勝的共和黨處於天然劣勢，這就構成了驗證馬斯克選舉策略有效性的實驗。

同時，如果馬斯克能幫助Schimel勝選，這將能在一個關鍵搖擺州中間接證明馬斯克和「政府效率部」不是特朗普的政治負擔，有助馬斯克繼續透過「特朗普盟友」的身份掌握各種政府權力。

在敗選之後，共和黨候選人Brad Schimel呼籲支持者接受選舉結果。（Reuters）

而且，這場法官選舉，對於未來華府政治也有一定影響。選前，自由派法官在威斯康星最高法院之中有一席多數，出缺的就是這一席。若然由共和黨反勝，這將會影響未來威斯康星州的選區劃分，可能有助共和黨多取得一些國會眾議院的議席。

可是，馬斯克最終並未能透過這場選舉向特朗普證明到他自己的政治價值。特別是，在同一天佛羅里達州的兩場國會眾議院補選中，沒有馬斯克的參與，共和黨候選人都輕鬆擊敗了民主黨。

馬斯克目前只以政府臨時特別僱員的身份為特朗普服務，其任期有130天的上限，到5月底就會結束。此前，白宮官員曾聲言馬斯克將會長期留在白宮。但如今政治風向已經有了明顯的轉變。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

一方面，大多數選民都不滿馬斯克和政府效率部的工作（雖然共和黨人大體上還是支持他）。另一方面，由於參與政治，Tesla電動車銷量大減，Tesla銷售點、充電站、汽車等都變成了反特朗普、反馬斯克民眾的示威甚至攻擊目標。而本年以來，馬斯克的身家已經蒸發了1,110億美元。

馬斯克自己似乎也已經為離開政府做好了心理準備。近日，在霍士新聞台（Fox News）的一場訪問中，馬斯克聲言他對於削減1萬億政府開支有信心，「我認為我們將在（130天內）完成大部分減少赤字1萬美元所需的工作，我們的目標是每天減少40億美元的浪費和欺詐，每周七天都是如此。到目前為止，我們也是成功的。」

這似乎暗示他在5月底就會「功成身退」的離開政府。

不過，根據政府效率部自己（被指嚴重高估）的計算，馬斯克至今只為政府節省了1,400億美元，每天大約只有20億美元，並不是像他所說的那樣成功。

根據政府效率部自己的計算，馬斯克至今為政府節省了1,400億美元。（網站截圖）

特朗普在3月31日也開始為馬斯克離開政府鋪路。「我認為他很了不起，但我也認為他有一家大公司要經營，所以他最終會回去，他也想回去。我會盡量留住他。」

經過這次威斯康星州最高法院法官選舉的民意測試之後，馬斯克的白宮生涯大概已經進入了倒數階段。