中國武統台灣為什麼成了美軍首要且唯一的威脅？

據美國《華盛頓郵報》日前報道，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）簽署後於4月中旬分發給國防部內部的《臨時國家國防戰略指導意見（Interim National Defense Strategic Guidance）》，將中國定性為美國國防部的唯一威脅，明確表示「在阻止中國試圖佔領台灣的同時保衛美國本土」是國防部需要做好準備的「唯一戰略計劃」。

該指南的部隊規劃構架——即美國國防部將如何建設各軍種併為其提供資源以應對預期威脅的概念——在規劃大國戰爭的突發事件時將只考慮與北京的衝突，而將來自莫斯科的威脅主要留給歐洲盟國來應對。

特朗普第一任期和拜登政府都將中國定性為美國的最大威脅。特朗普政府第二任期將中國定性為唯一威脅並不罕見。

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

但赫格塞思簽署的這份長度為9頁僅限國防部內部閲覽的指南文件不同尋常，在於它將潛在的台灣入侵描述為唯一的動因，必須優先於其他潛在危險——將美國龐大的軍事架構重新定位為聚焦印太地區，超越其本土防禦任務。

赫格塞思寫道：「中國是本部門唯一的步調威脅，在保衛美國本土的同時，拒止中國既成事實地奪取台灣是本部門唯一的步調腳本」。

為什麼美國國防部將目光聚焦在了台灣問題上，為什麼阻止中國武統台灣是美國的優先任務？

中美鬥爭並不鮮見，中美貿易戰、科技戰尤其是晶片領域的戰爭已經烽火燎原，即便中美可能發生軍事衝突，那為什麼是台灣？

美國國防部的戰略緊迫感到底來源於哪裏？

解放軍東部戰區戰機。（微博＠東部戰區）

被特朗普提名為美國國防部負責政策的副部長科爾比（Elbridge Colby）3月4日在國會參議院軍事委員會舉行的確認聽證中也說，失去台灣對美國利益來說是災難性的。

他警告，美國與中國在那裏的軍事平衡已經急劇惡化。一旦得到確認，他將讓美國為在台灣可能出現的衝突做好準備。美國需要集中軍事能力阻止台海衝突的發生。

赫格塞思前不久首訪印太，3月30日在與日本防衛大臣中谷元舉行的新聞發布會上強調：「我們現在的任務，是與我們的盟友一起宣佈：『我們正在恢復威懾力。以美國為先鋒，重回用實力實現和平。』這種威懾力將「隨時準備在印太地區使用，包括台灣海峽。」

美國國務院網站2025年改版，在涉台問題上出現一個重大變化，刪除了「不支持台灣獨立」的內容，增加了「期待兩岸分歧能以不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決」。

赫格塞思前不久首訪印太，先後到訪夏威夷、關島、菲律賓和日本。菲律賓是首次出現在美國新任防長的首訪形成之中，並排在日本之前。圖為2025年3月28日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在菲律賓馬尼拉馬拉坎南宮（Malacañan Palace）會見美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。 （Reuters）

與此同時，美日韓在慕尼黑舉行會晤時，發表了三方聯合聲明提到，維和台海和平和穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何單方面強行或脅迫改變現狀的企圖，並支持「台灣有意義地、適當地參與國際組織」，這是首次出現類似內容。

和美國前總統拜登在任內至少5度表態稱「願出兵保台」不同，特朗普從美國總統大選前至當選後，多次在受訪時拒答是否「保衛台灣」。特朗普多次提到台灣應為美國的保護支付「保護費」。

從特朗普的言論看，美國將台灣和美國的關係視為保單關係。但是從美國國防部和美國國務院近來的動作看，美國將台灣視為急迫的需要捍衛的戰略利益。

如果台灣如特朗普之前所說是收保護費的對象，那麼赫格塞思為什麼在指南文件中將台灣問題的緊迫性提到如此的高度？美國在台灣問題上的考量到底是什麼？

赫格塞思2月在北約總部演講呼籲北約的歐洲成員國加強他們在歐洲防禦中的作用，與此同時，美國將重點集中在保衛北約聯盟的太平洋側翼。圖為2025年2月13日，赫格塞思在布魯塞爾參加新聞發布會。（Reuters）

如果真如特朗普所說不希望再捲入衝突，那麼美國是否急於消除中美關係中的台灣問題衝突隱患？中美要想達成非動武層面的力量平衡，繞不開台灣問題，美國現如今將國防防禦重點聚焦於台海，是美國的談判策略嗎？欲抑先揚，高高舉起軍事大棒，然後再達成交易，是美國處理台海問題的路徑嗎？

特朗普政府急切希望平息俄烏衝突、加沙衝突，是為了全力轉向印太應對中國，還是美國在戰略上希望和中俄等大國消除熱戰風險和平共處，未可知。

如果美國在北約歐洲一線的力量調整是為了應對中國，那麼台灣問題提上美國國防部的緊急關切日程，則是特朗普政府內部的共和黨建制派延續了民主黨政府的政策，並在原有政策上更加有針對性，摒棄台灣問題模糊化操作的重大變動。未來中美在台灣問題上打的將會是明牌，美國圍繞台海舉行進行軍事化和外交動員的動作將會大幅增加。日本韓國菲律賓等台海局勢受波及的國家將必須在美國的要求下在台灣問題上有明確的站隊。

特朗普政府閣員背景相差較大。有的人立場趨向於共和黨建制派，有的人立場取向實用主義認為在台海問題上損失大於收益。美國國防部這份臨時國防文件，並沒有公開，也還未上升為美國國防部的正式立場周知各國，因此這是否代表白宮最後的態度，有待觀察。