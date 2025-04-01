馬林勒龐被禁參選5年　法國政治面臨「特朗普化」？

3月31日，巴黎刑事法院向法國政壇投出了一枚震撼彈，判處如今在下屆總統大選民調遙遙領先的極右「國民聯盟」（RN）首腦人物馬林勒龐（Marine Le Pen）挪用公款罪成，判囚4年（兩年緩刑、兩年戴電子腳鐐），罰款10萬歐元－－更重要的是，禁止參加選舉5年，即時執行。由於下屆總統大選2027年4月就要舉行，勒龐的上訴就算能駁回判罪，也很大可能趕不及讓她及時參選。難怪勒龐法院宣判中途拂袖而去。

總統大選「頭馬」失足

勒龐的挪用公款案情源於其2004至2016年擔任歐洲議會議員期間，把僱用歐洲議會助理的資金來支持她自己的政黨，用了一批幾乎沒有到過歐洲議會工作的人，一共花費410萬歐元。同樣被判罪成的還有8名前、現任歐洲議會議員，以及12名前助理等。不過，他們的判刑都比勒龐為輕，或者沒有在終審前即時執行刑罰的要求。

國民聯盟（前稱「國民陣線」）的歐洲議會挪用公款案從調查、起訴到宣判已經持續了11年。

3月31日，馬林勒龐在被判挪用公款罪成後接受訪問。（Reuters）

以往在法國反極右的「共和陣線」（le front républicain）依然穩固的背景之下，勒龐的法律麻煩只是一種政治花邊新聞。但如今總統馬克龍（Emmanuel Macron）不能再尋求連任，去年法國國會提前大選之後，勒龐的國民聯盟更成為席位最多的單一政黨，主流政黨如今沒有明顯能力戰勒龐的人選，勒龐在民調中穩定以35％以上的支持度領先，在一對一的次輪投票民調中也有較高的勝算。

此時禁止她參選5年，從效果上來看，就是以司法手段來解決政治問題。

勒龐大罵這是法院的「政治決定」，是「對民主的否定」，表明會以合法途徑抗爭到底。勒龐的29歲年輕傳人兼國民聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）更稱「法國民主已被處決」。

這一次判決，完全扭轉了整個法國政壇。跟傳統政黨沒有明顯人選對戰勒龐一樣，國民聯盟裏面也沒有什麼人可以取代勒龐。巴德拉雖然支持度甚高，但他到2027年總統選舉的時候，年紀才不過31歲，必定會被人質疑沒有足夠資歷擔當總統重任。

國民聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）稱「法國民主已被處決」。（Reuters）

對於勒龐被禁參選，特朗普有同病相憐之感，聲言此事事關重大，又說「她被禁止5年，但她是領先的候選人……這聽起來像這個國家，聽起來非常像這個國家。」特朗普所指的當然是他自己過兩年的4項刑事控罪，其中的「豔星封口費」商業文件造假案更使特朗普變成了第一個有刑事案底的總統－－在特朗普眼中，這些官司都是拜登（Joe Biden）當局對於他的政治打壓。在勒龐身上，特朗普看到他自己。（按：雖然法國極右不是親美的。）

面對檢方要求馬上禁止勒龐參選作為懲罰，主審法官Bénédicte de Perthuis當然也考慮到被質疑政治介入司法的可能，但跟美國法院的做法不同，de Perthuis認為如果勒龐未來能夠透過當選總統來避過刑責將會損害法治，因此她才決定勒龐的5年參政禁令要馬上生效，即使後者還在上訴也是如此，而她的監禁刑罰則要到終審之後如果維持原判才要執行。

3月31日，特朗普在白宮簽署行政命令期間為勒龐的判決作評論。（Reuters）

當然，勒龐被禁參選無論如何都會引來政治打壓的質疑，正好呼應了國民聯盟的反建制意識形態。

這次宣判之後，整個西方政界的右翼都為勒龐發聲。

馬斯克（Elon Musk）就聲稱勒龐被禁參選是「激進左翼」的陰謀。（X截圖）

國際右翼聲援

特朗普親信兼美國「政府效率部」（DOGE）實質主管馬斯克（Elon Musk）就聲稱這是「激進左翼」的陰謀，指他們無法透過民主投票獲勝，就濫用司法系統來監禁對手，正如美國民主黨當局此前針對特朗普的法律攻擊一般，這將會適得其反－－可笑的是，法國政壇中唯一批評這次法院判決的頭面人物正是法國「激進左翼」的代表、「不屈法國」（LFI）的領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）。

梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在勒龐判決結果出爐後轉發「不屈法國」的聲明，他自己加了一句「罷免民選官員的決定應由人民來決定」。（X截圖）

同樣跟特朗普非常友好的匈牙利右翼總理歐爾班（Viktor Orban）則以法文表示「我是馬林」（Je suis Marine）來對馬林勒龐表達支持。

荷蘭極右自由黨（PVV）領袖維爾德斯（Geert Wilders）、比利時荷語人口極右政黨弗拉芒利益（Vlaams Belang）領袖Tom Van Grieken、西班牙極右聲音黨（VOX）領袖阿巴斯卡（Santiago Abascal）、意大利極右聯盟黨（Lega）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）、早前被羅馬尼亞憲法法院禁止參選總統的極右政客「代選」盟友George Simion、巴西右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）……甚至連克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），全都像歐爾班一樣紛紛為勒龐發聲。

而美國副總統萬斯（J.D. Vance）在其象徵美歐決裂的慕尼黑安全會議演說中，早就批評過歐洲政府阻礙極右言論、抗拒極右政黨是反民主，違背美歐理該共有的「根本價值」。

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國副總統萬斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC) 上發表演說。（Reuters）

可想而知，這一種「被害者」的政治宣傳將會是國民聯盟未來競選爭取支持的主線，跟特朗普2024年將自己包裝成政治迫害受害者而重新勝得選舉時的情況類似。

不過，法國會否被這種特朗普式政治入侵，則尚未可說準。

法國極右的轉捩點

根據法國電視台BFMTV委託民調機構Elabe進行的民調，有57％法國受訪者認為按照勒龐的罪行來看，法院判決屬正常，而有42％人則認為判決是為了阻止勒龐參選。這個比例與2022年馬克龍和勒龐在總統次輪投票中的得票差距（58.5%對41.4%）非常接近。這可能反映出，儘管馬克龍民望長期處於20％上下的超低水平，但極右的支持度始終有一個難以衝破的上限。在法國兩輪制的總統選舉中，只要反對極右的民意依然高於支持極右的民意，國民聯盟要進入愛麗舍宮其實有極大難度。

2025年3月17日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後首度外訪，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮見面時握手。（Reuters）

從現實政治的考量上來看，如果法國國會本年再次解散重選的話，勒龐將不能參選，這將讓她失去一個重要政治舞台。

再次解散國會重選，並非沒有可能。特朗普上台之後，馬克龍民望稍升，而特朗普在世界各國的效應似乎都是拉低極右或右翼政黨的支持（按：像4月28日大選的加拿大一般），如果民意有變，加上法國國會自去年大選之後確實處於「三分之下」的難治局面，馬克龍並非沒有可能在本年夏天解散國會重選。

同時，去年12月才取代此前三月短命總理上任的現任總理貝魯（Francois Bayrou）正在領導一個非常脆弱的政府，只要國民聯盟和左翼聯手就能把他推倒。威脅把貝魯推倒，就是勒龐最大的政治武器。一不小心，導致解散國會提前大選的可能是勒龐本人。

現任總理貝魯（Francois Bayrou）是比馬克龍更早打着中間派旗號的政客，也是馬克龍最早的支持者之一。（Reuters）

在勒龐被禁參選的背景之中，法國極右也有分裂的可能。如今力挺勒龐的巴德拉，此前就曾說過沒有刑事紀錄是當國會議員的第一前提－－那麼參選總統也該同理吧？而曾經出走另一極右政黨的勒龐外甥女馬雷夏爾（Marion Maréchal）也明顯有志「繼承」勒龐家族的極右事業。極右分裂當然會折損他們執政的可能。

從更進取的政治操作維度來看，有大志問鼎總統寶座的法國政客－－像民調落後勒龐大約10個百分點的前總理菲利普（Édouard Philippe）－－更應該像加拿大自由黨新總理卡尼（Mark Carney） 一樣，借特朗普主政美國的國際形勢來把極右國民聯盟打成「法國版的MAGA派」，利用只有6％法國人認為特朗普是「歐洲朋友」的民意，打起以反特朗普為主軸的重振法國、重振歐洲旗號來鼓動人心，扭轉過去幾年反移民成為主流政治論題的走向，爭取主動。這樣才能有效把握勒龐暫時「落馬」的形勢來主動打擊極右，而不是像過去一樣被動防守。

到底法國能否阻止特朗普式的政治入侵，繼續阻止極右執政，甚至把極右的氣焰反壓下去？答案尚未可知。但唯一可以肯定的是，這次勒龐被禁參選5年，將會是解答這些問題的起點。