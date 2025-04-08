關稅戰｜特朗普富豪盟友身家大縮水　多人公開呼籲推遲實施日期

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日向全球185個經濟體頒布對等關稅，觸法環球股票市場大跌市，其中美股道指在過去3個交易日下跌4259.72點，跌幅高達10.09%。這是自2020年3月18日（新冠疫情期間）以來的最大三日跌幅。環顧彭博社的全球億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），頭10名富豪中9位身家都在這次跌市中縮水，其中不乏特朗普的盟友，惟有巴菲特能夠獨善其身。與此同時，美國國內越來越多億萬富豪公開表態，認為特朗普的關稅不合理，並呼籲他延遲實施關稅的日期。



據彭博社的全球億萬富豪指數，全球頭500名富豪在4月3-4日的大跌市中，個人財富蒸發5000億美元（約38854億港元）：

據彭博社的全球億萬富豪指數，4月3至4日大跌上讓不少富豪「損手」，其中很多都是特朗普的盟友，他們包括特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）和甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）等今年的個人財富都出現萎縮。

2025年4月5日，圖為美國電動車品牌特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左一）、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，左二）、亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos，右二）和股神巴菲特（Warren Buffett，右一）。（Getty）

有趣的是，在頭10名富豪中，僅有「股神」巴菲特能夠逃過一劫，今年以來個人財富反而增加了127億美元（約987億港元）。

在這波因關稅的股災越演越烈之下，有越來越多的美國富豪公開表態反對特朗普頒布的「對等關稅」，他們普遍認為關稅嚴苛和不恰當，亦有人公開呼籲特朗普延後實施「對等關稅」。

在特朗普參選時大力支持的Bill Ackman在社交平台撰文指，若對等關稅如期生效，「商業投資將陷入停滯，（並且）消費者將勒緊荷包。這將嚴重損害我們在世界其他國家的聲譽，可能需要數年甚至數十年才能恢復。」

除非特朗普改變策略，否則「我們將走向一個自我引發的經濟核冬天，我們應該開始找安全地方躲起來」。

Bill Ackman強調：「在經濟核戰中，哪位行政總裁和哪個董事會會願意在我們國家做出長期的大規模經濟承諾？總統正失去全球商界領袖的信任。」

Bill Ackman呼籲：「總統可以宣布90日的暫停期，透過談判解決不公平和不對等的關稅協議，並為我們的國家引入數萬億美元的新投資。」

除此之外，投資企業杜肯家族辦公室 (Duquesne Family Office) 的創辦公人、億萬富豪德魯肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 7日撰文指，他「反對超過10%的關稅」。根據彭博億萬富豪指數，德魯肯米勒的財富估計為110億美元（約855億港元）。

同日，美國億萬富豪、Fisher Investments 創辦人兼行政總裁費殊（Ken Fisher）表示：「特朗普4月2日公布的關稅政策愚蠢、錯誤、極端傲慢、顯示他對對貿易一無所知，用不當的工具去解決一個根本不存在的問題。然而，據我所知，這個「對等關稅」會逐漸消散並失敗，我們顯示面臨的恐懼大於實際問題，從現在開始，我看好後市。」

費殊指出，他通常不會公開評論總統的行動，「但在關稅問題上，特朗普的言辭實在太過分了。」