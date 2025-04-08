特朗普「對等關稅」范明政詳述越南戰略布局　6招應對美國挑戰

越南總理范明政周一（7日）詳細解說國家戰略佈局，透露越南將透過6大方面應對美國關稅挑戰。



外交談判：避免對抗、爭取利益平衡

越南將加強高層對話，迅速與美國展開最高層級談判，爭取關稅對等或豁免。

經濟結構調整：多元化市場與供應鏈

越南將拓展其他潛力市場，利用已簽署、覆蓋60多個經濟體的17個自貿協定，分散對美國市場的依賴。

政策支持：為企業減負與賦能

為幫助企業應對關稅衝擊，越南政府推出連串扶持政策。在財政方面，越南計劃繼續減免202至2026年增值稅，並研究調整個稅免徵額。貨幣政策方面，越南國家銀行將提供約193億美元的優惠信貸，支持科技創新和基礎設施建設。

政府也承諾進一步優化營商環境，目標是2024年將企業營商時間和成本降低至少30%。

科技與創新驅動

越南政府將科技創新視為應對挑戰的核心戰略之一。范明政提出的「戰略四突破」包括科技與創新突破、數位轉型、精簡機構、發展私營經濟和加深國際一體化。

風險防控與韌性建設

為降低外部衝擊影響，越南政府鼓勵企業優化供應鏈佈局，避免過度依賴單一市場或原材料來源。同時，政府將加強監管，打擊原產地欺詐行為。

長期目標：可持續增長

越南2024年GDP目標至少增長8%，為未來兩位數增長鋪墊。