美國關稅｜中美大戰進入第二階段　三領域比拼成勝負關鍵

4月9日是中美經貿「104時刻」。不過這一刻轉瞬即逝。

美東時間4月9日凌晨，在此前已對中國加稅20%、34%基礎上，因為威脅中國撤銷對等報復措施沒有得逞，特朗普（Donald Trump）威脅對中國加徵50%關稅的反報復措施落地，把對中國關稅推高到104%的歷史高位。

中國方面以牙還牙，立馬反抽回去。在特朗普對中國加稅50%生效幾個小時後，就宣告出台對等報復措施，把對美關稅也對等加徵50%。考慮到對特朗普第一任期貿易戰的反報復加徵部分，對美關稅也被調到了104%左右。

在被中國反抽之後，特朗普也沒有停手，旋於美東時間當天出台報復措施，把針對中國的關稅又增加到125%，而且暫停對90個國家的關稅措施，對這些國家實施10%關稅待遇。

其實所有人都知道，在104%之後，再互相加稅已經沒有意義了。這個時候再加稅就是情緒性的，表演性的，賭氣性的。

因為在104%的關稅水平，中美商品貿易基本上就等於完全斷了，兩國已經硬脱鈎了。除非極少數、極少數在兩國暫時還沒有辦法能找到進口替代的產品，其它商品貿易都得停止。

從這個階段開始，就不要再說誰離不開誰這樣的空話了。這種沒意義的空話，在過去幾年已經被證偽了。

2025年4月9日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

中美其實誰都離得開誰，誰離了誰都能活。只要假以時間，在巨大的市場需求面前，圍繞太平洋兩岸的兩個中心——一個是全球消費中心，一個是全球製造業中心，中美都能從其他國家找到產品替代。

所以，以中美進入「104時刻」為標誌，中美貿易戰開始進入了一個新階段。這個階段就是開始各自鞏固自己的陣營，圍繞各自為中心重新構建國際產業鏈的階段。從這一刻開始，世界將正式開始圍繞中美，形成兩個平行的經濟體系，開始正式具有冷戰的實質性特徵。

這是一個比拼各自國家治理能力、國民與經濟耐受力，與國家謀略的階段。

在此之前的第一個階段，中美之搏是膽略之搏，比的是膽略勇氣，不需要什麼謀略。雙方互相叫板，誰要是先眨眼，先鬆手，誰就輸了。

但是從進入新階段開始，國家治理能力、國民與經濟耐受力，與國家謀略層面的博弈，這三個領域的競爭，就要開始了。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的關稅戰再有驚人發展，特朗普美國時間4月9日下午宣佈，鑑於各國積極回應他就貿易議題的訴求，他決定向全球超過75個國家暫緩實施「對等關稅」，惟將對中國的關稅增加到125%。(X@TruthTrumpPosts)

從進入新階段後，光靠血氣之勇就不行了。兩個國家的忍耐力（主要以國民和實體為載體）、謀略和治理能力（主要體現在決策領導層面）層面的對決，就開始成為決定勝負的關鍵。

忍耐力層面，因為中美體制差異，和兩國國民精神強調的價值主軸不同，經受過的歷史磨練不同，中國似乎具有天然的優勢。

所以決定勝敗的關鍵，其實主要集中在各自的國家治理能力與國家謀略層面，只要看兩國在這兩個層面的比拼。《孫子兵法》說「先為不可勝，以待敵之可勝」，又說「謀定而後動，知止而有得」。正是檢驗這些名言的時候！