世界中了特朗普圈套

撰文：陸執言
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我說過，特朗普（Donald Trump）這個人千萬不要小看，別把他當成個沒腦子的「二貨」。他雖然領導着全世界最大的草台班子，團隊對傳統政治的認知非常有限，但也正因為缺少傳統政治的包袱，加上又有長期經商形成的靈活，決策會非常多變，腦瓜子活得像風車一樣。

他會把生意場上的一切作風帶入政界。比如交易思維，贏家通吃，以經濟收益衡量政治決策是否合理，渴望被尊重，愛面子，但一看形勢不對，為了裏子又可以完全不要面子。

這次關稅戰，就把他這些風格展現得淋漓盡致。比如，一看「對等關稅」對美國企業和消費者不利，立刻又宣佈對手機、筆記本、晶片等產品豁免關稅，還誇中國「非常強大」。一般為人君者，都是打破頭也咬牙死不認錯，寧可一錯到底也不會中途認錯調整，哪像特朗普這樣沒臉沒皮。

在關稅戰開打之前，人們都預料到特朗普這次來者不善，但多數國家都認為，特朗普的主要目標是中國，與本國無關。有不少國家已經搬好了板凳等着吃瓜看戲。

還有一些南亞、東南亞國家，巴不得特朗普把大棒搞大一些，好讓更多廠商、產業鏈搬到他們那裏，坐吃中美大戰紅利。

但是誰都沒料到，特朗普一開幹就是世界大戰，針對全球185個國家和地區徵收關稅，最少也收10%。那些本來準備吃中美大戰紅利的國家，比如越南、印尼、孟加拉等，反而被砸得更狠。

4月2日，特朗普簽署所謂「對等關稅」行政令 推文截圖

一時間各國都懵了。除了中國有膽氣和實力發起反擊，其它國家一臉懵。有70多個國家趕緊給特朗普打電話，問特朗普你老哥是不是腦子被驢踢了？

他們不知道，這恰恰正是特朗普的生意人思維，是他想要的結果。

特朗普是做地產生意的。地產商最擅長的手段是用銀行用客戶的錢，買國家的地，蓋自己的樓，完成自己的商業目標。往往只需極少自有資金，就能做成一筆極大的生意，把財富集到自己名下。

特朗普當然清楚他的主要目標是中國，但在搞中國的時候，能順帶收割一下其它國家，額外多賺一把，有何不可？

而更重要的是，通過對其它國家徵收關稅，把這些國家都抓到自己的利益網裏。

現在這些國家把電話打給他，問他什麼回事，求他降低關稅。有些國家還主動表示要對美國實施零關稅。

這就等於他特朗普一毛錢沒投入，就憑空造出了一張大牌，然後手握這張大牌作為籌碼，坐到了莊家位置和各國交易。

2025年4月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮主持內閣會議。（Reuters）

當這些國家圍攏起來，開始求他的時候，你看特朗普做了什麼？

他又以這些國家沒有實施任何反制措施為由，對75個國家暫緩90天實施懲罰關稅，每家平均只收10%的稅。

同時以中國反制且拒不撤銷報復關稅這個特別不要臉的理由為由，把對中國關稅一路從54%漲到105%，隔天又提高到125%和145%！

這一下操作，就把世界大戰拉回了中美大戰。

從百分之三四十、四五十的重稅，降到只收10%，原來暴跌的股市把這一變化看成重大利好，呼啦一下又漲了上去。而那些被收10%關稅的國家，一個個也能得不行，政客網友一片歡騰，覺得自己沾了天大便宜。

就這樣，10%的關稅，在一片特朗普萬歲聲中，被75個國家歡天喜地接收了。就這一塊兒，每年能收三千多億美元，正好補上中美貿易逆差缺口。

我們反過來想一想，如果特朗普把這個程序倒過來，一開始就宣佈對全球各國加徵10%關稅，各國會是什麼反應？

大家肯定一臉愁容，罵特朗普是個老混蛋，收他們稅，揩他們油。哪像現在這個樣子，各個喜氣洋洋的，被特朗普幹了，還開心得過年一樣......

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