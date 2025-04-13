送澧手記 | 美國關稅戰露底 本地北都發展應修例提速發展

美國近期對多國展開報復式「對等關稅」戰，主要是希望施壓全球，尤其是南方國家，一同向中國加徵關税。然而，在美國國債連日出現拋售潮下，影響了「印鈔」能力，白宮則因而隨即調整關稅政策，瞬間暴露了自己在國際間的「吹雞」能力，同時把自己的底牌展露無遺。底牌暴露了，便知道談判的底線，市場或可有想像空間。



事實上，中美兩國近年在任何一個領域必然會互相切磋一番，而香港作為「免稅港」的獨特存在，應善用這段時間，盡快建立所需要的載體，為迎接日後機遇做足準備。筆者早於3月份已撰寫《北都發展主題跟着關稅起舞》及《北都物流、加工、製造一體化之崛起》等文章，旨在呼籲政府加快當區發展，以增加本地經濟載體。時至現時4月份，筆者執筆之時，美國加徵高達145%關稅便來勢洶洶到來。

現時香港科技、教育、加工製作等多個領域之載體均不足，其中在北都規劃裏亦能略知一二，當區目前已到達執行的階段。如果當局只使用現有條例，作往後北都的發展工具，相信本地又會回到「老問題」：如何精簡現有流程？可惜，香港沒有這樣的時間蹉跎。

長話短說，政府現應以原有各種發展條例為基礎，再設立專屬的當區發展條例，包括繞過現有繁複審批過程的痛點；下放權力，以問責制為導向；透過不同KPI以量化指標等多方面，全速推進北都發展。至於招商引資方面，政府可以創新思維，與土地擁有人合作發展、鼓勵公私型合作等因時制宜地建立另一套發展模式及機制，更有效使用民間力量，共享發展成果，同時為推動城鄉共融建立穩定基礎。

北部都會區。（資料圖片）

北部都會區。（資料圖片）

北部都會區。（資料圖片）

【財經專欄】黃仲澧

現為普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席，並曾任多間大學及院校之客座講師。為政府、公營團體和不同大型私人企業等，提供跨領域專業、房地產及商業評估、運輸、可持續發展及園景建築顧問服務，協助制定城市及產業發展策略。

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