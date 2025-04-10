美國關稅｜記者質疑政策反覆無常　特朗普回應：這叫靈活

據美國全國公共廣播電台（NPR）等媒體報道，在兩天前白宮剛闢謠稱「美國總統特朗普考慮暫緩90天徵收關稅」是「假新聞」後，當地時間4月9日，特朗普突然又宣布對部份國家暫停「對等關稅」90天，並表示這叫「靈活性」。



當地時間4月9日，特朗普在真實社交平台表示，鑑於已有超過75個國家和地區與美方聯繫，希望就關稅議題進行談判，且並未以任何方式對美國進行報復，美國對這些國家將暫停徵收高額「對等關稅」90天，但10%的基本關稅將繼續有效。

就在兩天前的4月7日，有消息傳出「特朗普考慮對部分國家暫緩90天徵收關稅」，致使美國股市隨即飆升。但稍晚時候，白宮闢謠稱該報道為「假新聞」，特朗普也親自表示「沒有考慮過」就關稅問題展開談判，美股再次暴跌。

報道指出，特朗普關稅政策的「反覆無常」給金融市場帶來了沉重打擊，而如今「假新聞」又成了真，也導致特朗普政策的可信度備受質疑。

美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

有記者9日對特朗普提問，為何他明明剛說過「關稅不會暫停」，現在卻又暫停了？

「問題在於，人必須學會靈活變通。」特朗普為自己辯稱，「我可以說，『這有一堵牆，無論如何我都要穿過去』。但一直往前走，你就無法穿過這堵牆，有時候，你得從牆下面鑽過去、繞着牆走或者從牆上面翻過去。」

特朗普還表示，在「過去幾天裏」他一直在考慮暫停徵收關稅的事情，但「大概是在今天凌晨，相當早的時候，我才最終做出了這個決定」。

對於特朗普關稅政策的突然轉變，美國全國廣播公司（NBC）在9日報道中將此形容為：「『解放日』剛剛讓位於『投降日』」。

2024年5月1日，美國密歇根州，特朗普（Donald Trump）出席競選活動時。（Reuters）

NBC指出，自特朗普2日宣布徵收「對等關稅」並宣稱當日為「解放日」以來，這場持續一周的鬧劇凸顯出這種政策制定過程的危險性，即這一過程往往取決於特朗普的意願及其反覆無常的態度，「市場往往青睞可預測性，但特朗普設定政策方向以後，卻總是會出現偏離」。

《經濟學人》9日也分析稱，特朗普僅僅承諾了暫緩「對等關稅」而非完全中止，從特朗普對加拿大和墨西哥反覆無常的關稅政策來判斷，有理由認為在90天期限結束之前，他會再次祭出提高關稅的威脅手段。

「下一次，投資者很可能會對他的強硬言辭抱有更多的懷疑態度，但如果這意味着市場的反應相對較為平淡，那麼特朗普就將有更大的操作空間來繼續施壓推進。」文章寫道。

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