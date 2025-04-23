黃金是面「照妖鏡」 　特朗普將美元置於極危險境地

黃金是一面照妖鏡，也是一個温度計，它的暴漲能反映出很多東西。儘管在中短期內，美元在世界貨幣體系仍據支配地位，世界回到金本位還不太可能。但是以黃金這幾年被追捧的樣子，再加上美元信譽受損和人民幣歐元日元等其它非美貨幣走強，如果這種勢頭在未來幾年得不到有效遏制，到特朗普（Donald Trump）任期結束，美元的支配地位必然會跌得一塌糊塗。

到時候，雖然美元仍是最主要貨幣，但是其它貨幣和支付工具的地位和份額將會得到大幅提升，人民幣\歐元\日元\英鎊，可能還包括黃金和在目前還尚未得到普遍承認的比特幣等，都會在國際儲蓄和支付工具中佔據一席之地。世界的多極化，很可能會從政治和經濟領域延伸進最後一個最頑固的堡壘——貨幣金融領域。

如果那一天到來，很可能就意味着美國霸權的真正結束。

金價節節上升，今年迄今金價上漲了約 30%。（trading economics）

這一波黃金暴漲，主要是受特朗普關稅政策刺激，美股債匯三殺，導致市場產生了強烈避險情緒，推高了黃金。但實際上我們對比黃金、美元、人民幣等指數曲線可以發現，從整體趨勢看，從2020年疫情以來，做為一種避險工具，黃金就一直在不斷攀升（人民幣等其他幣種受美元和國際及中美內政與經濟政策走勢等影響，雖多次波動但份額仍在持續緩慢提升）。

俄烏戰爭是又一個階段。戰爭爆發後，美歐等沒收了俄羅斯的海外資產，這固然是對俄羅斯挑起戰爭的懲罰，但看到這一幕，那些持有大量美元資產的國家焉能不驚？

美國今天可以以戰爭理由沒收俄羅斯資產，明天會不會以其它理由沒收其它國家的資產？你比如說中美之間今天的貿易戰算不算準戰爭狀態？如果打到酣處，會不會重演美元資產被沒收的一幕？還有其它那些國家，今天是美國盟友或準盟友，明天隨着美國外交政策和利益基點轉化，會不會成為美國的針對對象？這些都很難說。

美元指數4月21日一度跌破98關口。

所以各國雖然不說，但是大家都開始心裏打鼓。因此我們回頭看2022年俄烏戰爭爆發以來，世界各國央行無一不在增持黃金。僅2022年一年就增持了1136噸，破了過去55年的記錄。同時，一些和美國有摩擦的國家，比如中國，開始有序減持美元資產。還有一些國家，開始考慮或着手把存在美國紐約金庫裏的黃金運回本國儲存。

特朗普上任是又一個里程碑。本來特朗普上任，市場是抱以積極期待的。市場原本認為，雖然特朗普奉行美國優先，可能會和其它國家特別是中國發生貿易摩擦，但是特朗普的強勢會有助於產業回流美國，增強美國的經濟實力，緩解美國的債務危機。所以我們看特朗普上任後美元其實一度是走強的。

但是令市場措手不及的是，特朗普上任不僅僅是把矛頭針對中國，他還打起了關稅世界大戰。同時為和俄羅斯媾合，他出賣歐洲盟友利益，和歐洲也幹得一塌糊塗，還要把加拿大變成美國第五十一州。

這一系列動作，從根本上動搖了二戰及冷戰後形成的國際經濟、政治、貿易秩序與理念。而二戰及冷戰後形成的這一系列國際秩序，正是美國和美元霸權地位的結構性制度性支撐。當這些結構性制度性的東西被撼動，美元的未來地位會怎樣，不難得知。