抄底戰爭賺到一切　金正恩比特朗普更懂「交易的藝術」

朝中社周一（4月28日）報道，朝鮮勞動黨中央軍事委員會周日（27日）向《勞動新聞》等官媒發送書面立場文件，證實向俄羅斯派兵參加俄烏戰爭，並表示這完全符合朝俄《全面戰略夥伴關係條約》條款和精神，亦是最積極落實朝俄條約的行為。

朝鮮勞動黨中央軍事委員會立場文件稱，朝鮮部隊根據「國家元首的命令」前往庫爾斯克地區參戰。文件強調，此次派兵根據領導人金正恩的決定進行，稱金正恩分析當前戰況符合啟動朝俄《全面戰略夥伴關係條約》第四條所規定的條件，決定派遣朝鮮武力參戰並通報了俄方。

與之相對於的是，俄羅斯多間傳媒4月26日報道，莫斯科方面也於當日首次證實有朝鮮士兵被派到烏克蘭前線，並感到對方的貢獻。

俄羅斯塔斯社及俄新社引述俄軍總參謀長格拉西莫夫向總統普京匯報庫爾斯克地區「完全解放」時，特別提到朝鮮按照《全面戰略夥伴關係條約》，派兵參與戰事。格拉西莫夫形容，這些朝鮮士兵與俄軍並肩完成作戰目標，並在戰事中展示「高度專業及忍耐力、勇氣和英勇」。

綜合各方面消息，朝鮮在去年10月底參與俄烏戰爭後，至今一共派兵1.1萬人到烏克蘭前線，大約4000人受傷。平壤方面可能在今年初再調派3000兵力到俄羅斯。

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

而通過抄底俄烏戰爭，金正恩也賺到了想要的一切。首先，朝鮮得到了亟需的糧食和核武技術，包括核武遠程投送能力。朝鮮這些年因為受「先軍政治」影響，又受到聯合國和美西方制裁，天災人禍迭加，導致經濟極其落後，糧食問題一直是個大問題。

與此同時，在美日韓的軍事壓力下，為解決政權安全問題，朝鮮又一直在頂着國際壓力發展核武，但是因為其軍事科技水平與技術積累不夠，在核武的現代化和遠程投送能力上有顯著短板，尚難以對美國構成實質威懾。而俄羅斯恰恰是個糧食大國和核武大國，可以滿足朝鮮在這兩方面的所有需求，且兩國因為都受到制裁，不用有所顧忌。金正恩由此一舉兩得，同時解決了糧食供應和核武技術兩大難題。

第二，俄羅斯寫在雙邊條約上的俄朝聯盟關係和協防承諾。這對朝鮮金正恩來說，這是戰略層面的非常重要的安全保障。朝鮮一直是中國的盟友，而且是唯一的寫在雙邊條約上的盟友，依照中朝條約，如果朝鮮遭到軍事打擊，中國有出兵協防的義務。而俄羅斯和朝鮮的盟友關係則因為前蘇聯蒸發，出現了一個漏洞。

俄羅斯雖然全盤繼承了前蘇聯的條約義務，但如果朝鮮遭到軍事打擊，俄羅斯如果不願出兵，是可以拿這個條約的有效性推脱的。而這次朝鮮和俄羅斯重訂條約，明確了俄羅斯與朝鮮的盟友關係，如果朝鮮遭到打擊並提出請求，俄羅斯依條約就必須出兵協助。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

這就意味着，朝鮮從原來只有中國一個安全支柱，變成了同時擁有中俄兩個安全支柱，這不僅極大增強了朝鮮的軍事安全能力，還增強了金正恩在中俄兩國之間的遊走、要價、談判能力，強化了朝鮮和美日韓進行軍事對抗的底氣和信心。

現在這個世界是一個日趨動盪的世界，二戰後形成的國際體系正在崩潰解體，像朝鮮這樣體量的國家，面臨美國這樣的強敵，如果再和鄰居大國不搞好關係，得不得鄰國的信任與保護非常危險。烏克蘭就是一個最鮮活的案例。金正恩在普京最困難的時候出手幫助，而且是唯一一個出兵援助俄羅斯的國家，這份情，俄羅斯算是欠下了。所以至少在普京任內，俄羅斯必將為朝鮮提供堅定外交和安全支持，和朝鮮抱團取暖，這對俄羅斯重要，對朝鮮更為重要。

從朝鮮的戰略需要看，這筆低投入、高回報的戰爭買賣，絕對是一筆划算買賣。特朗普總吹自己是交易高手，還寫過一本《交易的藝術》（The Art of the Deal），但縱觀其調停俄烏戰爭以來，卻始終被俄羅斯普京牽着走，受盡冷嘲熱諷並徹底得罪了歐洲盟友也尚未見成功。所以從交易的角度，考慮到美朝的不對等體量和籌碼選項，金正恩其實更高一籌。