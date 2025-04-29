事後才承認朝軍入俄作戰，普京和金正恩還隱瞞了什麼？

俄羅斯4月26日宣佈收復庫爾斯克州後，俄羅斯和朝鮮官方均承認朝鮮軍人在庫爾斯克州作戰，為俄軍收復該州作出重大貢獻。 4月28日，俄總統普京（Vladimir Putin）還發表書面聲明，感謝協助俄軍收復俄庫爾斯克州的朝鮮軍人。至此沸沸揚揚的朝鮮派軍入俄作戰一事塵埃落定。

在特朗普政府調停俄烏停戰的當下，朝軍派兵入俄作戰並未掀起大風浪，畢竟庫爾斯克一線的戰事已經結束。

但這並不意味着朝軍入俄作戰一事的重要性和敏感性下降了。

圖為2025年4月26日，俄羅斯總統普京聽取俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）對庫爾斯克（Kursk）地區的行動進展。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

俄朝一開始高調否認

2024年10月烏克蘭國防情報部門以及韓國情報機構國情院都曾公開發布過朝鮮向俄羅斯派兵的訊息，烏克蘭曾經披露過同朝鮮軍隊作戰的訊息。美國官員當時也提到此事並對此提出批評。

但2024年10月16日，克里姆林宮發言人佩斯科夫重申相關訊息是「又一則謠言」：「這不僅是英國情報機構的情報，也是美國情報機構的情報。他們一直在報告此事，但沒有提供任何證據。」 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃2024年10月23日表示，所謂朝鮮向俄羅斯派遣軍人的說法是「無中生有的炒作」。

2024年10月21日，朝鮮常駐聯合國代表團一名負責人在紐約出席第79屆聯大第一委員會會議時，就韓國政府發布朝方派兵援俄消息反駁稱，這是毫無根據的謠言。

一邊是有軍隊數量有作訓地點的詳細情報描繪，一邊是朝鮮和俄羅斯官方的公開否認。當時此事很容易被認為是各執一詞的口水仗。

俄羅斯總統普京2024年8月7日召集聯邦安全局長、安全會議秘書和國防部長討論烏克蘭進攻庫爾斯克地區的情況。（Reuters）

而從一開始的矢口否認到如今的高調承認，反差如此之大到底為何？既然此事是真的為什麼當初不直接承認？根據烏克蘭和韓國2024年10月上旬披露的情報，俄羅斯曾經為朝鮮軍隊官兵偽造了布里亞特和雅庫特地區的俄羅斯公民身份。既然這是一場正當的行動為什麼還需要如此的掩蓋和偽裝？

為避免戰事升級？

有聲音認為是為了避免戰事升級。而事實上，2024年10月無論是烏克蘭還是美國，都有情報確認朝鮮軍人確實在俄羅斯參戰。如果對方要擴大戰事早就擴大了，根本不用俄朝遮掩來否認事實。但現實就是明知對方知情卻還掩蓋事實。俄朝這樣做有何考量？

朝鮮一旦一開始就公開參戰，等於公開擴大了俄烏戰事。北約一方為了面子必然不得不加碼戰事。請朝軍入俄是為了幫俄羅斯消滅敵人，而不是為了給俄羅斯招致更多的敵人。美國和烏克蘭如果願意擴大戰事肯定會擴大，如果不想擴大戰事，而朝鮮卻公開高調入俄，等於公開打臉美國。

就像俄羅斯清楚北約軍隊在俄烏前線對烏軍提供支持一樣，俄羅斯請朝鮮入朝作戰應該也是類似於外援的角色。美俄雙方都默認對方有外援。此事可以引而不發，也可以選擇連鎖行動。雙方根據需要決定是否反制，而不是不得不反制。俄朝一開始否認朝軍介入應該是從整個戰局來考慮的。

圖為2025年3月12日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問庫爾斯克地區，曾視察俄軍控制中心，並與總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面。（Kremlin.ru/Handout via REUTER）

還有分析認為，烏克蘭開闢庫爾斯克戰線是為了牽制俄羅斯對俄烏的進攻。俄羅斯秘密引入朝軍參戰，是為了保住不懼壓力可以兩線作戰的面子。但如果是為了面子，事後為何還要高調承認朝鮮軍隊的貢獻？是因為仗打勝了所以承認朝軍的貢獻毫無壓力嗎？

朝軍秘密入俄是為了照顧俄羅斯的需要，還是朝鮮認為行動公開對自己不利？一開始的不公開如果是朝鮮的選擇，那朝鮮的顧慮是什麼？ 是為了避免美韓在半島挑釁給朝鮮背後一刀嗎？還是為了避免戰敗難以向國內交代？

掩蓋俄軍無力？掩蓋程序不足？

俄羅斯和朝鮮雙方都提到朝軍入俄是根據俄朝《全面戰略伙伴關係條約》，條約簽署後在兩國生效需要一定的時間，該條約後分別於同年10月24日、11月6日、11月9日、11月11日得到俄羅斯國家杜馬、聯邦委員會、普京、金正恩批准。也就是說兩國走完國內程序才算是生效。但是2024年10月朝鮮軍隊已經進入了俄羅斯。

尤可見事出緊急，不等兩國國內的程序走完，朝鮮軍隊就匆匆忙忙開赴了前線。到底為什麼朝鮮軍隊不等走完法定程序就直接開赴前線？這是否意味着當時俄軍真的無力支撐庫爾斯克前線戰事？還說俄朝前期的否認是因為兩國國內的程序沒有走完所以不方便公開宣揚？

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

還有多少秘密？

從公開的訊息看，烏克蘭進攻庫爾斯克是發生在2024年8月6日。而俄朝《全面戰略伙伴關係條約》是2024年6月普京訪問俄羅斯簽署的。簽署條約顯然不只是為了烏克蘭的庫爾斯克攻勢，而是為了包括烏東四州在內的全部戰事。

現在俄朝雙方公開的言論都是朝軍進入庫爾斯克作戰， 絲毫未提到朝軍是否為俄軍進攻烏東四州提供了支持。2022年俄烏衝突爆發後朝鮮就第一時間表態支持俄羅斯，從俄朝雙方的條約出發，朝鮮如果要出兵烏東，有充分的依據。朝鮮是否還會參加俄羅斯剩下的其他戰事？朝鮮對俄羅斯的支持到底還有什麼？

俄朝現如今的承認非常高調，而事前的否認也十分官方。紅口白牙的嚴肅態度可以如此翻轉，讓人們不得不疑惑俄羅斯發布的訊息中到底還有多少是輿論戰而非事實？