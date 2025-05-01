克什米爾恐襲後續｜巴基斯坦稱印度動武在即　莫迪會開火嗎？

在4月22日克什米爾（Kashmir）26死恐襲之後，印度總理莫迪（Narendra Modi）早已罕有地在印地語演說中突然轉用英語，揚言將會「認定、追蹤並懲罰每一個恐怖份子及他們支持者。我們會追擊他們至天涯海角。」

雖然巴基斯坦方面極力否認，但印度方面將矛頭指向巴基斯坦，至今雙方已在克什米爾印巴實際控制線（LoC）一帶小規模持續交火7個晚上，印度海軍27日已試射長程精確導彈，巴基斯坦29日則擊落了一架印度無人機……

同樣在4月29日，巴基斯坦信息部長塔拉爾（Attaullah Tarar）聲稱已經掌握「可信情報」，稱印度打算在未來24至36個小時內向巴基斯坦發動軍事行動。同一天，法新社收到消息，指莫迪在與軍方高層的一場閉門會議中表明給予軍隊「完全的行動自由」去決定回應恐襲的「方式、目標和時間」。

到底莫迪最後會決定開火嗎？

4月29日，巴基斯坦信息部長塔拉爾（Attaullah Tarar）聲稱已經掌握「可信情報」，稱印度打算在未來24至36個小時內向巴基斯坦發動軍事行動。（影片截圖）

恐襲是羅生門嗎？

4月22日的恐襲，發生在有「小瑞士」之稱的旅遊勝地帕哈甘（Pahalgam）山谷。恐怖份子要求遊人提供他們的名字、要求他們背誦伊斯蘭經典以確定他們是印度教信徒而非穆斯林之後才把他們殺死。

2019年才成立的克什米爾抵抗陣線（The Resistance Front）起初承認責任，但隨後又否認，指此前承認責任的信息是出於網絡入侵其帳號的印度情報部門。

這是2008年造成175死的孟買連環恐襲來最嚴重的針對平民的恐怖襲擊。雖然2016年和2019年克什米爾都發生過分別造成19死和40死的恐襲，但兩者的針對對象皆是軍人而非平民。

帕哈甘（Pahalgam）景色優美，有「小瑞士」之稱。（網上圖片）

目前，印度警方正在追緝兩名巴基斯坦人和一名印度籍的克什米爾本地人。印方指責這次恐襲是發動2008年孟買恐襲的「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）所為，而「虔誠軍」被普遍認為與巴基斯坦三軍情報局（ISI）有長久的緊密關係。

而一度承認襲擊責任的克什米爾抵抗陣線則被印方視為「虔誠軍」的一個分支組織，在2019年莫迪政府解除查謨和克什米爾（Jammu＆Kashmir）特別自治權之後成立。

對於印方的指控，巴基斯坦則否認涉事，表明支持「中立調查」查明真相。

不過，2022年11月上任前也曾經領導過三軍情報局的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）對於克什米爾和印度卻有過頗為激進的言論。例如在本年2月的克什米爾團結日活動上，他就聲言「巴基斯坦已經為克什米爾打過三次戰爭，如果還需要再打十次，巴基斯坦也會戰鬥到底。」

克什米爾（Kashmir）主要分別由印度（藍色）和巴基斯坦（綠色）所控制。（Wikipedia）

又例如在這場恐襲發生前的6日，穆尼爾也卻克什米爾稱為巴基斯坦的「命脈」，表明他們跟印度人完全不同，「絕不會在他們英勇的鬥爭中拋棄我們的克什米爾兄弟。」

類似的言論如今被印度輿論拿來作為指責巴基斯坦政府有份參與或縱容恐襲的理由，但印度當局至今並沒有公布巴方參與的確實證據。

4月22日恐襲發生之後，印度已經採取了一系列措施來報復巴基斯坦，而巴基斯坦也採取了一系列行動作為回應。

「非軍事」報復

印方將巴基斯坦外交官驅逐出境，針對其國防相關顧問，將其在新德里的代表人員人數減至30人。同時，印方停止簽發並取消巴基斯坦公民在南亞區域合作聯盟（SAARC）豁免計劃之下的簽證，將在印度的巴基斯坦公民趕出境，並關閉阿塔里-瓦加（Attari-Wagah）陸路邊境，停止貿易及錫克教徒的朝聖路線。

2023年12月，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）在紐約與聯合國秘書長古特雷斯會面。（Getty）

巴基斯坦採取了同樣的行動反制，驅逐印度外交官，暫停發放簽證，要求印度公民離境，停止雙邊經由第三國的貿易，並再進一步禁止印度航空公司使用巴基斯坦領空。其後，印度也宣布禁止巴基斯坦航空公司使用印度領空。

最具象徵性的是，印度決定暫停1960年簽定的《印度河水協定》（Indus Waters Treaty）。該協定管理印度河流域六條主要河流的水資源分配，1965、1971年印巴兩場戰爭都沒有影響協定的效力。

由於巴基斯坦80％的灌溉水源都來自印度河流域，而農業佔該國GDP約四分之一，巴方已經警告中斷供水將會是戰爭行動。

不過，由於印度方面的水壩儲水能力有限，其實在短時間內並沒有中斷對巴供水的能力。暫停河水協定的即時影響，大概就只是河水水量、洪水預警等數據共享的中止。這當然有可能影響到巴基斯坦的洪水管理和農業規劃。

條約將印度河流域的六條主要河流劃分如下：圖中橙色名字的東部河流（拉維河、比阿斯河、蘇特萊傑河），由印度專用；西部河流（印度河、傑赫勒姆河、切納布河）則主要由巴基斯坦使用，印度僅可進行有限的非消耗性利用（如水力發電、航運）。（網上圖片）

在這個問題上，有巴基斯坦的輿論認為，莫迪的目標已經達成。

莫迪2016年恐襲後已經表明「血與水不能共流」。2019年恐襲之後，莫迪政府收回克什米爾自治區，讓域外人士可以在克什米爾擁有土地，使興建新的基建更為容易，特別是將能影響下游水流的水壩建設。2023至2024年，印度方面已經引用「情況已有根本變化」為理由希望重新啟動河水協定的談判。

分析認為，無論莫迪會否向巴基斯坦動武，4月22日的恐襲已構成了他退出河水協定，好讓他建立起針對巴基斯坦的水資源戰略優勢的理據，因此莫迪的地緣政治目的已經達成。

軍事行動難以避免？

回顧2016年、2019年的兩次恐襲。莫迪當局2016年以地面部隊進入巴基斯坦控制的克什米爾報復，打擊其聲稱計劃恐襲的目標；到2019年，他則空襲了巴方在克什米爾地區以外的軍事目標，是明顯的升級。巴方其後發動反擊，並在戰鬥中擊落了一架印度軍機，並抓拿了涉事的印度機師。不過，在各方調解下，巴基斯坦過了幾天就把機師送回印度。雙方軍事衝突暫告一段落。

2025年4月28日，圖為印度安全部隊人員在印控克什米爾地區首府斯利那加（Srinagar）街頭巡邏。（Reuters）

雖然有分析認為莫迪可以透過印度和美國的關係，施壓國際貨幣基金組織（IMF）阻礙後者2024年對巴基斯坦的70億美元貸款援助計劃，又或者透過特別行動去刺殺巴基斯坦內的特定目標，以避免軍事行動的不確定性和兩個核武國家的擦槍走火風險－－然而，從莫迪的強硬言論來看，加上印度內部的鷹派輿情，以及來自印度教民族主義大本營國民志願服務團（RSS）的壓力，軍事報復大概是避免不了的。

4月30日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）已經分別同巴基斯坦和印度雙方溝通，呼籲他們緩和緊張局面。不過，由於美國非常重視印度的地緣政治地位（按：這次恐襲就剛好發生在副總統萬斯與家人訪問印度期間），莫迪根本不必擔心美國會對印度施壓任何有效的外交壓力。

唯一值得莫迪擔心的，也許就只有如何升級軍事報復，但又能阻止局勢不受控制地無止境升級的這個問題。目前，印巴的局勢緊張為不得民心的巴基斯坦政府得到了一個團結全國的政治契機，可以藉此壓服在囚前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）依然高漲的民意支持。莫迪不能不考慮到巴基斯坦也有其強硬反報復的政治動機。

主動權如今是在莫迪手中，但擁有權力也意味着要承擔未知後果的也是莫迪自己。