印度對巴基斯坦航班及軍機關閉領空　直至5月23日

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區發生遊客遭槍擊的26人死亡事件後，印巴關係進一步惡化。外媒報道，印度已宣布對巴基斯坦航班和軍用飛機關閉領空，相關禁令將於4月30日至5月23日期間生效。



路透社及印媒《今日印度》（India Today）30日稱，印度政府透過「飛行員通告」（Notice To Airmen）發布了上述資訊。

而巴基斯坦則已於24日宣布一連串針對印度的措施，其中包括對所有印度擁有或印度營運的航空公司關閉巴基斯坦領空。巴基斯坦訊息部長塔拉爾（Attaullah Tarar）甚至表示，巴方已掌握可靠情報，印度打算在未來24至36小時內發動軍事打擊。

2025年4月25日，印度加爾各答火炬傳遞活動期間，印度人民黨支持者踩踏印有巴基斯坦國旗及紅色交叉的圖案上。（Getty）

巴基斯坦總理辦公室30日發聲明稱，總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）當晚接到美國務卿魯比奧（Marco Rubio）的電話，期間他敦促美方要求印度停止發表挑釁言論，採取負責任的行動。