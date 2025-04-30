貝森特：美國或率先與印度達成貿易協定　已暫時擱置對華貿易談判

美國財長貝森特（Scott Bessent）說，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府各部門正在與中國接觸，但由於兩國之間存在貿易不平衡，緩和關稅爭端的第一步應由中方邁出，美國已暫時擱置與中國的貿易談判。他透露，美國正尋求與10多個國家達成貿易協定，其中印度可能成為最先與美國談妥的國家。



貝森特週一（4月28日）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時，把為貿易戰降溫的責任推給了中國。他說：「我們將觀察事態如何發展……局勢是否降溫取決於中國，因為他們賣給我們的商品是我們賣給他們的五倍，因此125%、145%的關稅是不可持續的。」

他說，中國把部分美國商品排除在關稅清單之外，表明他們有意緩解局勢。他還說，美國手上還有一套升級方案，其中可能包括禁運措施，但美方不希望動用這些措施。

被問及是否擔心關稅會導致美國物資短缺，貝森特回答，目前不擔心這個問題。他週一接受霍士新聞訪問時說：「我認為我們會看到供應鏈出現一些彈性和替代品，然後讓我們看看，中方想要多快緩和局勢。」

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

貝森特也在CNBC的訪問中透露，美國已暫時擱置和中國的貿易談判，並正同其他15到17個國家談判。「我猜想，印度將是首批與我們簽訂貿易協定的國家之一。」他透露，美國也與日本進行了非常實質的談判，與其他亞洲交易夥伴的談判同樣進展順利。

美國多次釋出正與中方討論關稅問題的信號，但中國外交部發言人郭嘉昆週一表明，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判。

特朗普早前宣佈對所有交易夥伴徵收10%的基準關稅，並對部分交易夥伴徵收更高的對等關稅，但後來暫緩對除中國以外的交易夥伴徵收更高關稅90天。許多國家正趕在7月8日更高關稅生效前，與美國達成協議。

據路透社報導，韓國官員已排除在6月3日韓國總統選舉前與美國達成全面貿易協定的可能，要在7月初前達成協議可能也很難。在日本，7月的參議院選舉也可能使貿易談判複雜化，但有分析員預計，日美元首可能在6月的七國集團（G7）峰會期間宣佈達成協議。

日本前防長、現為執政黨自民黨政策會長的小野寺五典週一警告，特朗普的關稅政策可能促使亞洲國家向中國靠攏，並破壞區域安全。

他當天在華盛頓哈德遜研究所的活動上說：「許多亞洲國家對中國採取的立場與美國和日本一致，但他們現在因為特朗普的關稅政策而感到不安。可能有更多國家疏遠美國，向中國靠攏，這不是日本想看到的結果。」他呼籲日本迅速解決關稅問題，與美國達成雙贏方案。

亞洲開發銀行行長神田真人則指出，亞洲國家應實現交易夥伴多元化，同時提振內需，以確保能夠安然挺過當前的全球貿易戰。

2025年4月23日，美國華盛頓特區，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在白宮橢圓形辦公室聆聽總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）簽署行政命令時發表的講話。（Reuters）

商務部長：美國將降低汽車關稅

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週一宣佈，特朗普政府已就緩解汽車關稅帶來的影響，與汽車製造商達成協議。他在一份聲明中說：「這項協定是總統貿易政策的重大勝利，它獎勵在國內生產汽車的企業，同時為那些承諾在美國投資和擴大國內生產的製造商提供發展空間。」

《華爾街日報》較早時引述知情者報導，這項協定將對在美國國內製造的汽車所使用的外國零部件減免部分關稅，同時避免對進口車疊加徵收其他關稅，如針對鋼鐵和鋁材的關稅。車商可申請退還此前已繳納的相關稅款。

美國已對進口汽車和輕型卡車加徵25%關稅，並計畫從5月3日起對汽車零部件加徵25%關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

