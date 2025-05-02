中美開始互釋談判信號　關稅戰還會打多久？

中國商務部5月2日發布消息，針對美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此中方正在進行評估。

從嚴厲斥責美方釋放中美正在進行談判的「假消息」，強調「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議」，並警告美方「不要混淆視聽」。到上述官方語氣氛圍變化，顯然雙方在經過互相接觸試探，互相進行過一輪心理戰和尊嚴戰後，開始互釋緩和信號，中美關稅戰開始出現一絲難得的緩和曙光。

針對有記者問：近期美方多次表示，正與中方就經貿問題進行談判，並會達成協議，請問商務部對此有沒有進一步的消息和評論？

中國商務部回答：中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。中方立場始終如一，打，奉陪到底；談，大門敞開。關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。我們注意到，美方近期不斷就調整關稅措施放風。中方想要強調的是，任何可能的對話、會談中，如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訛詐，在中方這裏是行不通的。

在中方做出上述最新表述之前，美國不斷對外釋放消息稱中美之間正在談判、中美關稅戰很快會降温甚至會達成協議。

中國外交部發言人郭嘉昆。（影片截圖）

美國總統特朗普還向記者表示，美國每天都同中國直接聯繫，並說：「一切都在積極地進行着」。他在上月25日甚至重申，他已跟中國的領導人完成通話。

對於美方說法中國進行了嚴詞批駁。中國外交部發言人郭嘉昆在記者會上說，有關中美正在談判等都是假消息。他強調，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

郭嘉昆說，這場關稅戰是由美方發起的，中方的態度是一貫的、明確的。打，奉陪到底，談，大門敞開。對話談判必須是平等、尊重、互惠的。郭嘉昆表示如果美方真的想通過對話談判來解決問題，就應該放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

中國商務部發言人何亞東也在例行記者會上說，目前中美未進行任何經貿談判，任何關於中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據。外交部發言人還表示中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，警告美方「不要混淆視聽」。

綜合上面的正面和負面表態來看，雖然中美關稅戰開始出現一絲緩和曙光，不過中美要達成協議的話，不會那麼快，應該還需要反覆拉扯，經過多輪談判才能搞出一個框架文本。然後再圍繞文本進行細節磋商。在此期間可能還會有各種對抗性動作和威脅性言論，但只要雙方向一個方向努力，是有機會達成一個雙方都滿意，又都不完全滿意的協議的。