海爾智家(6690)進軍高端品及美國以外市場　淡化關稅影響｜彭偉新

海爾智家專注於家電產品的研發與銷售，涵蓋冰箱、洗衣機、空調及廚衛電器等，並積極拓展高端品牌Casarte。數位化轉型及供應鏈優化將提升效率並增強市場競爭力。2025年第一季度的營收增長10%印證了這一策略的有效性。此外，中國市場需求的穩定增長及政策支持，推動了集團高端產品的持續增長。海爾的全球化布局及在新興市場的迅速擴張，亦成為鞏固其市場地位的重要因素。



根據集團剛公佈的2025年首季度業績，海爾實現的營業收入為791.18億元人民幣，按年增加10.1%；毛利達178億元人民幣，同比上升12.5%，毛利率為22.5%。至於歸屬股東的淨利潤為54.87億元人民幣，按年上升15.1%，每股收益達到0.59元人民幣。

儘管美國對中國產品徵收關稅的影響尚未在首季度業績中顯現，美國的銷售額佔集團總銷售額約30%。市場曾擔心海爾智家的2025年全年業績可能受到影響，但預計影響仍在可控範圍內。特別是集團在美國的銷售額中，一半是在當地生產，因此所受到的衝擊將減半。此外，雖然政策上支持家電發展，推出補貼購買及鼓勵舊換新，但內地市場仍受到樓市低迷的影響，卻保持合理的增長。集團除了聚焦內地市場的發展外，還重視中國以外市場的佈局，使整體市場增長較為分散。根據首季業績，營收增z長約為10%，而南亞和東南亞市場的銷售增長超過30%。

根據集團剛公佈的2025年首季度業績，海爾實現的營業收入為791.18億元人民幣，按年增加10.1%。（資料圖片）

為了更好地適應市場需求變化，集團積極推進數位化轉型，這一策略顯著提升了高端產品的銷售及市場佔有率。通過智能製造和數據分析，海爾智家能夠快速響應市場需求，優化產品設計和生產流程。報告顯示，2025年高端產品的銷售增長預計將超過20%。此外，數位化還提高了客戶互動和售後服務的效率，增強了品牌忠誠度。隨著消費者對智能家居的需求上升，海爾的高端產品在市場中的競爭力不斷增強，市佔率持續上升，這使得公司在行業中的領導地位更加穩固。隨著全球市場需求的多樣化，海爾的靈活應變能力使其能夠迅速抓住機會，進一步擴大市場份額。報告預測，未來幾年，海爾的海外收入將持續增長，成為公司業績的重要驅動力。

市場預期旗下高端品牌Casarte的增長將超過20%，在亞洲市場仍能維持強勁增長，有助於抵銷美國市場受到關稅影響的部分損失。預測2025年收入將達到3030億元人民幣，毛利率保持在27.8%左右，淨利潤預計為210億元人民幣，顯示出集團的穩定增長潛力。

目前市場上有18家分析師對海爾智家進行調研，所給予的目標價平均值為33港元，較上個交易日收市價22.55港元仍有46%的潛在上升空間。此外，以每股合理價值35.4港元計算，更有超過50%的上升空間。因此，投資者可以趁之前因美國推出關稅導致股價一度急跌至19.24港元企穩後，考慮在股價尚未完全回升時買入。

若以股價由去年10月高位36.45港元跌至低位19.24港元計算，約跌幅為38.2%，可作為首個反彈目標價，預期股價有機會升至25.70港元。投資者可以在22.50港元買入，並以25.70港元作為目標，至於股價應穩定在4月17日低位21.40港元以上，若失守則應考慮止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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