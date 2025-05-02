關稅戰｜中國商務部：美國近期多次主動放風談判　北京方面正評估

中國商務部5月2日表示，北京方面注意到華府高層多次表態，稱願與中方就關稅問題進行談判，並在近期次主動向中方傳遞談判信息。北京方面稱，正為此進行評估。



中國商務部表示，中方立場始終如一，打，奉陪到底；談，大門敞開，重申美國單方面發起關稅及貿易戰。聲明提到，如果華府想談判，就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，付諸行動。

2025年3月4日，美國紐約，圖為紐約交易所中道指自特朗普宣布對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅政策後急速下滑。（Getty）

北京方面指留意到華府近期不斷就調整關稅措施放風，因此強調任何可能的對話、會談中，如果華府不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明對方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。

聲明亦指出，說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訛詐，對北京方面而言是行不通。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）1日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，中國有意與美國官員會面，就貿易問題展開對話，財長貝森特（Scott Bessent）已經參與其中，料雙方將盡快進行談判。