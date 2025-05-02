特朗普國安顧問沃爾茲被炒　魯比奧再兼職　背後的一個「瘋」女人

5月1日，擔任美國白宮國家安全顧問102日的共和黨傳統外交鷹派人物沃爾茲（Mike Waltz）突然被炒，將離開華盛頓，獲特朗普（Donald Trump）送到紐約，把他提名為駐聯合國大使的新人選。外交國安權力舉足輕重的國家安全顧問一職暫時交到國務卿魯比奧（Marco Rubio）手上，使他成為基辛格（Henry Kissinger）以來第一位身兼這兩大要職的官員。

（按：魯比奧現在是華府「兼職王」，除了國務卿、代理國家安全顧問之外，他也是代理美國國際開發署署長，以及代理國家檔案局局長。）

沃爾茲是3月也門空襲Signal泄密門的主角，是他誤把《大西洋》月刊總編輯Jeffrey Goldberg加到機密群組的。在4月30日的特朗普內閣會議中－－媒體通常在場，由各內閣高官輪流大讚特朗普如何英明神武－－沃爾茲雖然也大讚特朗普反恐有功、重振美國國際地位之類，與其他高官不遑多讓，但他卻被記者拍到在手機上繼續使用Signal同其他閣員溝通。

5月1日，特朗普在Truth Social上宣布將國家安全顧問沃爾茲調職，提名他擔任駐聯合國大使。（網站截圖）

當然，用Signal溝通軍事機密並非「死罪」。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）不止在沃爾茲的也門群組中事先分享空襲細節，更在另一群組向他老婆等人發送國家機密來耀武揚威，甚至在國防部用私人電腦裝載Signal來溝通。但至今，特朗普依然力撐赫格塞思，跟後者一起罵媒體「假新聞」、在搞「獵巫行動」之類。

導致沃爾茲最終落馬的，似乎是MAGA派內部極右勢力對特朗普的遊說。當中，一個名為魯默（Laura Loomer）的31歲極右翼陰謀論「調查記者」（按：她的自稱）似乎扮演了重要角色。

魯默對特朗普發揮影響力已經有前科。4月3日，魯默曾攜帶文件進入白宮橢圓形辦公室，指控國家安全委員會官員與「新保守主義者」勾結，要求特朗普清除「不忠人員」。沃爾茲據報遲到，只能在場聽着魯默批評他的下屬。

2025年3月28日，格陵蘭島，圖為沃爾茲隨萬斯（不在圖中）一同訪問格陵蘭島上的美軍基地。（Reuters）

沃爾茲其後試圖為其下屬說情，但未能說服特朗普。4月4日，至少8名國安官員被炒，當中包括國家安全委員會的情報主任Brian Walsh、立法事務高級主任Thomas Boodry，以及科技與國安高級主任David Feith－－他們全都有甚為資深的外交事務或政府工作經驗。

由於當時全世界都在關注特朗普在4月2日宣布的「解放日」關稅，這一單重大新聞在美國國內也被嚴重忽視。

炒掉了多名高官，魯默還不心滿意足。她的目標是沃爾茲的「人頭」－－雖然她沒有任何政府職務，卻自命為為特朗普白宮進行MAGA忠誠度背景審查的人物。

在4月3日的橢圓形辦公室會面中，她就曾經向特朗普展示沃爾茲過去公開批評特朗普的片段，其中沃爾茲聲言他接受不了特朗普對美國軍人的嘲諷態度（按：沃爾茲曾參軍）。其後，魯默反問：「所以如果你這樣也受不了，那你為什麼還想為特朗普總統工作？如果你受不了，為什麼還想加入這個政府？」

魯默的「背景審查」也充滿種族歧視意味。沃爾茲的副手、副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong）這一次據報也將會同沃爾茲一同被免職或調職（只是尚未公布而已）。魯默對黃之瀚的攻擊比沃爾茲更甚。

2018年，黃之瀚在美國在台協會的活動中發言。（美國在台協會）

一方面，黃之瀚2012年曾擔任羅姆尼（Mitt Romney）競選總統時的外交政策主任，魯默就藉此將其描繪為反特朗普的共和黨建制派。

另一方面，她更指控黃之瀚是中共滲透美國國家安全部門的棋子。

魯默多次針對黃之瀚的妻子Candice Chiu Wong，指後者的父親香港亞太衛星公司（AsiaSat）任職多年，而該公司背後有中國國企背景，而Candice Chiu Wong曾於奧巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）政府時期擔任美國助理檢察官，曾負責起訴「1月6日」國會暴亂事件的被告，因而也成為了黃之瀚「反特朗普」的「證據」。

透過這些微薄的家庭背景，魯默甚至認為Signal泄密門背後的主腦就是黃之瀚，是他故意讓記者進入群組以洩漏機密，切合她對於黃之瀚是中國間謀的敘事。

（按：事實上，黃之瀚是對華鷹派，也是資深外交官員，在特朗普第一任期曾負責同朝鮮的外交接觸；2018年，他也是《台灣旅行法》通過後首位訪台的美方高級官員，曾同蔡英文會面。）

這一次，沃爾茲和黃之瀚雙雙被炒，魯默聲稱前者是被「魯默掉」（Loomered），後者則是被「SCALP」（意即從敵人屍體上剝下頭皮作戰利品）。

特朗普竟然會聽信像魯默這樣的一個人，幾乎是一件不可思議的事。

魯默的成名作是她就讀大學期間秘密錄影，假裝尋求成立支持ISIS的學生組織，試圖將學校描繪成同情恐怖主義者，其後一度被停學。

她又一直相信9-11襲擊是美國政府自導自演的陰謀，自認「驕傲地歧視伊斯蘭」，指伊斯蘭教是「人類的癌症」，主張成立「非伊斯蘭」版的Uber，禁止穆斯林擔任公職，並因為反穆斯林言論被Twitter禁言而把自己銬在Twitter辦公室門外抗議。

2018年，魯默把自己銬在Twitter辦公室外抗議。（網上圖片）

她有非常多的公開自我宣傳行動，例如2016年曾秘密錄影並假扮希拉里助手試圖投票；2017年大叫擾亂以特朗普為原型的《凱撒大帝》中央公園劇場；2019年分別闖入加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）家中等等……

2024年美國大選期間，魯默當然力撐特朗普。她曾經幫他宣傳海地移民殺掉美國人的貓狗來吃的陰謀論，又曾說如果賀錦麗（Kamala Harris）勝選，白宮將會充滿咖喱味。當時特朗普曾同她保持距離，稱她跟自己的競選團隊無關，卻是他的長期支持者，一同針對激進左翼。他又稱讚魯默有「自由的精神」。

2024年大選期間，特朗普興魯默合照。（影片截圖）

在4月特朗普見完魯默後大炒國安人員之後，特朗普曾否認她直接參與開除官員決策，但稱「我會聽大家的意見，然後自己決作定」。

共和黨政客，像參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等，都曾公開批評魯默。有人甚至形容她是「瘋狂的陰謀論者」。但今天的魯默卻有「直通天聽」的能力。

沃爾茲被炒，並不只有來自魯默的單一原因。他在Signal泄密門的失責、他跟白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles）等人關係不佳等，也是原因。但從4月初以來的白宮國安高層大地震來看，魯默這個「瘋」女人對特朗普確實有震人的影響力。

要理解特朗普的外交和國家安全決策，我們絕對不能忽略由魯默這一類「瘋子」所代表、完全超越常理的動因。