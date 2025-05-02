美烏礦產協議｜特朗普終究遂了心願　烏克蘭也守住一絲底線

在美國強硬施壓和烏克蘭強烈掙扎下，從2月啟動談判到4月30日，一波三折的美烏《礦產協議》，換了個《美烏重建投資基金成立協議》的名字，終於簽了。通過這份換湯不換藥的協議，美國拿到了烏克蘭礦產資源的優先開發權，特朗普也在就任總統100天之際拿到了一個可以拿得出手的外交成果。根據彭博社報道稱，該協議將使美國享有新投資項目的特權，以開發烏克蘭的自然資源，包括鋁、石墨、石油和天然氣等。

而烏克蘭所訴求的一些底線，也在協議中以紙面方式得以保留。從媒體曝光的協議內容可以看到，特朗普在主權問題上全面矮化與霸凌烏克蘭的企圖落空。比如，協議開篇就點明瞭，烏克蘭領土和領海內的所有資源均為烏克蘭所有。美烏重建投資基金的份額由雙方各佔50%，誰也沒有控股權與決定權。另外協議內容中還有一條，即該協議符合國家立法，不違反烏克蘭任何國際義務，且符合歐盟憲法和歐盟一體化目標。其中的言下之意就是，烏克蘭有權決定是否加入歐盟，對此美國不得橫加干預。這與原來的協議內容都有出入。

儘管協議本身對美國並無多少約束性；雙方的妥協也更多是技術層面的，執行層面未來可能會有諸多變數。而且對烏方的保證也僅僅停留在與美國利益的深度綁定上，但對烏克蘭來說，在特朗普掐着脖子威脅下，能達成這樣一份恥辱的協議，獲得美國虛幻的所謂「安全」承諾，已經算是一種恥辱的勝利。烏克蘭能做的選項並不多。

依據烏方5月1日公布的協議內容，美烏共同創建烏克蘭重建投資基金，旨在吸引全球投資注入烏克蘭。該協議的主要條款主要包括：

所有權與控制權：全部所有權和控制權依舊歸屬於烏克蘭。烏克蘭領土和領海內的所有資源均為烏克蘭所有，烏克蘭政府有權自主決定資源開採地點，協議明確規定地下礦產歸烏克蘭所有。

平等夥伴關係：基金設立比例為50:50，烏克蘭與美國將共同管理該基金，雙方均無主導投票權，充分體現了兩國間的平等夥伴關係。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

國家財產保護：協議未涉及私有化進程或國有企業管理的變動，國有企業將繼續歸烏克蘭所有，例如烏克蘭石油和烏克蘭能源等公司仍保持國有性質。

無債務負擔：協議未提及烏克蘭對美國的債務義務，其實施將通過平等合作與投資提升兩國經濟潛力。

符合憲法與歐洲一體化進程：該文件符合國家立法，不違反烏克蘭任何國際義務。尤為重要的是，此協議將向其他全球參與者釋放信號，表明與烏克蘭開展長期（數十年）合作具有可靠性。

基金資金來源：基金將完全由新許可證收入填充，涵蓋關鍵材料以及石油天然氣領域項目新許可證資金的 50%，這些資金將在基金成立後納入預算。已在進行的項目收入或預算收入不包含在該基金內。

立法變動適度：基金運作僅需對預算法進行修改，協議本身需得到烏克蘭最高拉達的批准。

美國助力吸引投資與技術：基金由美國政府通過美國國際開發金融公司（DFC）提供支持，將助力吸引來自美國、歐盟以及其他支持烏克蘭對抗俄羅斯的國家的基金和公司的投資與技術。技術轉讓和開發是協議的重要組成部分，因為烏克蘭不僅需要投資，更需要創新。

稅收保障：基金的收入和捐款在美國和烏克蘭均不徵稅，以確保投資獲得最大收益。美國向該基金提供了捐款，除直接資金外，還可能提供新的援助，如為烏克蘭提供防空系統。烏克蘭則通過新地塊的新許可證新租金貢獻50%的國家預算收入，若有必要，還可在此基礎數額之外額外捐款。

烏方稱，該基金隨後將投資於採礦、石油天然氣項目以及相關基礎設施或加工項目，烏克蘭和美國將共同確定資金投向的具體投資項目，且該基金可專門投資於烏克蘭。預計在最初的10年裏，基金的利潤和收入不會進行分配，而是全部投資於烏克蘭的新項目或用於重建，具體條件將進一步商討。

烏方說明，該協議的達成對兩國而言均有利好。美國在協議中表明願意為烏克蘭實現長期和平貢獻力量，並認可烏克蘭通過放棄核武庫對全球安全所做的貢獻，彰顯了其對烏克蘭安全、恢復和重建的堅定承諾。

但實際上，就如一些評論所言，原本澤連斯基主動向美方提出簽訂「美烏礦產協議」的初衷，是想用烏克蘭的礦產資源，來換取美國對烏克蘭的安全保障。然而在這份《美烏重建投資基金成立協議》中，橫看豎看都沒有看出美國對烏克蘭作出了任何安全保障上的承諾。這實際上也就意味着，烏克蘭除了守住了自己的底線，也就是沒有喪權辱國以及拒絕了特朗普在經濟上的敲詐之外，並沒有得到自己夢寐以求的安全保障。