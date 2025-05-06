交易詭才Trump｜特朗普的教父是阿Q？

執政百日後，特朗普（Donald Trump）似乎不再那麼意氣風發，世界人民熟悉的那個「大頭領」，甚至有些喪氣。

特朗普在接受NBC專訪中直接承認，俄烏衝突或許「不可能達成協議」。更要命的是，他更體驗了中國不談判的堅定，即便美方製造再多「談判事實」的敘事也沒效用。

但特朗普依舊不願平等公平的與中國進行關稅談判，因為沒有國家能跟美國平起平坐，一切必須由美國來決定談判、敲定協議。

令特朗普「高興」的是，關稅談判被中國意外地帶入了高端局。作為總統的他向來走的都是直接、粗暴的路線，遇到中國這樣正統、堅定且謀略全局的對手，只能讓大頭領腦袋模糊一片。

中國不屈更不跪，哪怕北京表露出一絲的談判意願，都對全球各國都會產生巨大影響。這裏面的人情世故，通盤考慮都是敏感而複雜的。除非美國率先改變。

中國外交部4月28日釋出宣傳影片《不跪！》強硬表達對美立場。（視頻截圖）

特朗普應該沒有玩過這種高端局，他最耗不起的就是時間，最討厭全球複雜關係。在NBC專訪中他說道：「過去我們與中國做生意損失了1萬億美元。現在我們不做生意了，也就不損失1萬億美元了。」

每天去菜場買菜，花錢不值得。如果我不買不吃不喝，就不花一毛錢！ Bingo！不做生意不會賠錢，特朗普你真機智啊！

特朗普依舊保持着純真，他「交易的藝術」核心來源於‌「精神勝利法」‌——通過製造事件、扭曲現實、自尊自大、自欺欺人等思維形態，來恫嚇交易對象或緩解失敗屈辱感。

這顯然就是阿Q精神的現代鏡像，難道特朗普是魯迅先生的迷弟？

「自中美接觸以來，中國一直在壓榨我們（美國）」，特朗普指責尼克遜（Richard Nixon）中美建交是他「做過的最糟糕的事」，「尼克遜開啟了一切。」

特朗普大學讀的是沃頓（Wharton）商學院嗎？他把貿易逆差視為一個國家的損失，這是無知，還是大智慧？

美國是世界上唯一一個靠赤字賺錢的國家，以債養債。事實上美國一直是順差，美國最大的順差產品就是美元綠紙。如果美國在貿易上保持順差，那就是美元霸權崩潰的時刻。

或許中國「不談判」把特朗普逼瘋了？中國外長王毅此時又火上澆油，「當前中美關係氛圍很不正常，美方極度焦慮完全沒有必要！中國壓倒一切的任務是集中力量發展自己。」看來，美國根本沒在中國眼裏。