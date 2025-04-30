交易詭才Trump｜特朗普百日維新　只差一事就完美了

特朗普（Donald Trump）對於自己總統2.0版的「百日維新」應該很興奮，因為世界隨時隨刻跟着他的心跳在騷動。

最新一期的《經濟學人》在大喜的日子居然用封面刊登「特朗普上任100天，老鷹已經剩下半條命了，還能折騰1361天嗎？」這絕對是赤裸裸的攻擊。但這激怒不了特朗普，反而令他開心。這是為什麼？

因為他戳到了「新自由主義」的肺管子，觸動了那些「政治正確」派、建制派和深層政府等所謂進步精英們的利益和痛楚。這100天，除了「解封日」貿易戰出來嗆了幾聲外，幾乎聽不到「精英們」慷慨激昂的聲音了！

重要的是，特朗普結束了進步人士引發的 「跨性別的精神失常行為」， 恢復美國正常的「男」「女」性別。這可是世界頭等大事！

事情還遠未結束，他正動手清除「進步州」公廁內多餘的門，恢復「男、女」兩個門，人們進入公廁時勿需先做思考再行選擇了。

當然，如果特朗普自誇為全世界最勤勉的總統也是實至名歸——上任百日簽署超 130 項行政命令；讓美國退出世界衛生組織、赦免國會大廈暴徒、暫停向美國國際開發總署提供資金；改革聯邦機構，大量解僱聯邦僱員； 指示推動教育部關閉，取消不尊重猶太人的大學撥款；推行減稅、基建與製造業補貼計劃；對美聯儲施壓，要求降息配合財政擴張……

這一口氣還真難說完特朗普的百日豐碩功績。但這都不叫事，他隨後發動了面向全球的貿易戰，要結束被盟友和敵人們共同佔便宜、揩油的悲慘境遇，並且要大聲的叫出來——「你們住手！」，我們要對等揩油，無論大小，不分遠近……

最新一期《經濟學人》在特朗普上任百日時刊發封面文章質疑美國，「特朗普上任100天，老鷹已經剩下半條命了，還能折騰1361天嗎？」

特朗普上任第一天就把盟友們乾的不知西東、屁滾尿流。他的邏輯樸實無華：美國付出大量美元提供軍事保護，盟友們卻數十年如一日揩美國的油，搞到美國到了破產邊緣，這顯然吃了大虧。甚至讓與我們完全不同價值觀的中國悶聲發了大財……

特朗普的心中一定把所謂盟友們視為「寄生蟲」，吃着我的飯，還要砸我的鍋；問你們要點錢，還摳摳唆唆哭天抹淚。

特別是歐洲人，每天都在幻想着特朗普下台後就一切正常了。特朗普用百天告訴歐洲——盟友的「不要臉」在美國已是共識，民主黨上台也改變不了！

還有，特朗普的勤奮也把記者們乾的不知西東、屁滾尿流——他們最奢望的事情就是休假，祈求他少製造些新聞。特朗普很快要80壽誕了，他可不是「瞌睡喬」。

祝賀特朗普的「百日執政」，給美國和世界帶來一番新的「氣象「！

或許，中國領導人此時來一個電話，他的百天就完美了！