印度打擊巴基斯坦軍事行動取名「辛杜爾」　美媒解析是這個意思

據美媒5月7日報道，印度使用「辛杜爾」作為打擊巴基斯坦的軍事行動名稱，在印度有着特別的宗教含義。就在當天凌晨，在印巴間的緊張局勢不斷升級後，印度發起了代號「辛杜爾」的軍事行動，使用導彈襲擊了巴基斯坦方面的目標，並遭到了巴方的還擊。



據塔斯社5月7日報道，印度官方消息人士向記者透露，印度已向俄羅斯、英國、阿聯酋、沙特阿拉伯以及美國通報了打擊巴基斯坦的「辛杜爾」行動有關情況。

美媒介紹，「辛杜爾」本身可以指印度教婦女婚後在額頭上抹的紅色硃砂或其它粉末。而在4月22日針對印控克什米爾地區的襲擊中，有數名婦女的丈夫被殺害。在此之後，一名婦女躺在其丈夫遺體身邊的圖片在印度網絡上瘋傳，成為了點燃印度民間怒火的標誌性符號。印度民間普遍相信襲擊與巴基斯坦有關，並要求政府和軍方進行報復。

而對於印度的指控，巴基斯坦方面一直予以否認。

在印度軍方發起行動後，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在社交媒體「X」上發布一張帶有「辛杜爾行動」文案的圖片，上面還帶有標誌性的紅色粉末。蘇傑生還用英語寫到：「世界必須對恐怖主義採取零容忍態度。」

對印度發動的軍事行動，巴基斯坦外交部在5月7日發表聲明稱，印度空軍在沒有受到挑釁的情況下悍然發動戰爭，對巴基斯坦平民進行襲擊，侵犯了巴基斯坦主權，還導致了平民的傷亡。巴方強烈譴責印度的行為，稱其公然違反《聯合國憲章》、國際法和國家間關係既定準則，並將保留根據《聯合國憲章》第五十一條和國際法的規定，在自行選擇的時機和地點做出適當回應的權利。

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