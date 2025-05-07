巴基斯坦稱擊落印度5戰機1無人機　路透社引印方消息：3戰機墜毀

在印度控制的克什米爾地區發生遊客遭槍擊的26人死亡事件後，印巴緊張局勢一再升級，雙方互控對方施襲，印度5月7日凌晨對巴基斯坦9個地點的「恐怖主義基礎設施」發動導彈打擊。據美媒報道，巴基斯坦稱其出於「自衛」，擊落5架印度空軍戰機和1架無人機。路透社引述4名印度地方政府消息人士指，3架戰鬥機在夜間於印控克什米爾地區墜毀。



美媒報道，巴基斯坦擊落的戰機包括3架法制「陣風」戰機、1架米格-29戰機、1架蘇-30戰機。

印度軍方5月7日稱，印度對巴基斯坦展開的軍事攻擊，針對的主要是作為招募中心、發射陣地和灌輸中心的 「恐怖分子營地」，這些營地內據稱藏有武器和訓練設施。

圖為2025年5月7日，巴控克什米爾（Kashmir）地區的首府城市 Muzaffarabad，在印度空襲後大面積停電。（Reuters）

世界各國領導人對兩國間衝突表示擔憂，並敦促雙方保持克制。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告「世界不能承受印巴之間的軍事對抗」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則稱，兩國已經戰鬥多年，甚至幾個世紀，「我只希望這件事盡快結束。」

隨着印巴局勢升溫，兩國軍力受關注，巴基斯坦自2022年起採購至少20架中國殲-10戰鬥機，性能大致可與印度陣風戰機抗衡，並配備霹靂-15超視距空對空飛彈，與印度流星飛彈能力相約。