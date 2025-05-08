一戰羞辱三個大國　印軍把印度、俄羅斯、法國的臉都丟盡了

在一場戰鬥中同時丟盡三個大國的臉，這種事只有印軍能做到！

先說印度的臉被丟到什麼程度。莫迪本來是應邀打算到俄羅斯去出席勝利日閲兵的，因為和巴基斯坦發生衝突，以需要在國內指揮打仗為由，臨時決定不去了。不僅莫迪不去，他的國防部長也以同樣的理由不去了。

莫迪和他的國防部長可能認為，這是一個取回面子的機會。之前和中國發生邊境衝突，被中國揍得一塌糊塗。打巴基斯坦這個對手，印度可是手拿把掐，一定要把這個面子給找回來。

但是誰能料到，本來想露臉，結果把屁股給露出來了。老巴在一天之內，以0：6的戰績，一舉擊落了6架印度戰機，創造了印巴戰爭的新歷史，也創造了中國戰機KO他國戰機的新紀錄。一時間震驚世界輿論。

根據網絡流傳的戰況資料，這次空戰，巴基斯坦方面共出動11架戰機，參與打擊的是7架出口型殲十（另一說是梟龍）。其餘4架其牽制擾亂作用（大概率是通過電子戰癱瘓了印軍的地面防空和戰機雷達等感知系統）。印度方面總共出動14架戰機，其中兩架蘇30，兩架米格29，兩架米格21，8架陣風，還有無人機若干。

從數量和飛機代次上看，印度都佔優勢。印軍想必也是覺得此戰十拿九穩，可以把巴基斯坦打個半死。但誰知道一接觸，老巴一個沒死，印軍反而被打得滿地找牙。

印巴衝突：2025年5月7日，一名女孩在印控克什米爾烏裏地區跨境砲擊中受傷被送院治療。（Reuters）

此戰，印度損失掉6架战机，佔其全部作戰飛機總數（789架）的0.76%，其中損失陣風3架，佔其全部陣風戰機總數的1/10。要是照這個消耗速度，打上三個月到半年，印度空軍就得全部玩完。

再說法國。這場戰鬥，如果說印度是最大的輸家，最差的那個。那麼說法國排行第二，一定沒有人爭。

陣風是法國貨，由法國達索公司生產，被認為是比較先進的四代半飛機，也是法國這些年在世界軍火市場的主銷戰機，被法國政府和軍方寄予厚望，這些年一直在大力對外推銷，一架就好幾千萬歐元。

戰機這個東西最講究作戰實效，但是因為一般戰爭出動戰機的頻率並不是太高，戰損有限，人們也不知道性能到底怎樣，主要靠飛行表演和攻防演練，然後就看賣家怎麼鼓吹。

如果沒有這一仗，陣風還不知道要賣多少個國家，賺多少錢。但是這一仗下來，0：3的戰損，而且還是和代次上有差、性能上做了減法的出口型殲十對陣，這一下這個光環算是徹底破了。

2020年7月底，印度接收5架法國製造的「陣風」戰機。（微博@洋務先驅張之洞）

以後法國想再賣陣風，對方一定會在心裏打鼓，「這玩意兒到底真管用嗎？」一定會拿出這場戰鬥來說事壓價。不僅如此，其它法國產的戰機，比如幻影，也會很麻煩，搞不好也得降價。

第三個被印軍丟臉的國家是俄羅斯。

這場戰鬥，擊落了俄羅斯兩架飛機，分別是蘇30和米格29。這可是俄羅斯對外出口的兩個看家機型，也是俄羅斯空軍的現役主流戰機。印度是大客戶。

本來俄羅斯的臉已經在俄烏戰爭丟盡了。俄製武器的粗笨落後，科技水平的底下，已經經過戰爭檢驗明顯落後於西方戰機。一上戰場就只有捱打的份兒。

但是因為中俄之間的關係，加之中國也曾經是俄製飛機的主要客戶，而且一些中國戰機還是在引進消化吸收俄製戰機的基礎上經過創新生產出來的，因為一直沒有辦法、也沒有作戰場景去檢驗現在中、俄之間的戰機水平高低。

這一仗下來，答案有了。

仰賴於印軍「神勇」和巴軍戰術，我們現在可以挺起身拍着胸脯說，中國這個學生後來居上、厚積薄發，明顯已經超過老師傅俄羅斯了。