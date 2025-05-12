印巴戰場大放異彩　中國戰機迎來DeepSeek時刻

在美國調停下，劇烈衝突的印巴雙方宣佈停火，但殲10C的光芒已經停不住了。

此戰，巴方共打掉印度6架戰機，其中擊落法國陣風4架，俄羅斯蘇30一架，米格29一架（另一說為幻影2000），都是歐洲的主流戰機。另外根據巴方通報，還擊落了70多架印軍無人機，其中包括從以色列進口的「蒼鷺」。再就是印度部署在阿大姆普爾S-400防空系統，從俄羅斯引進，價值15億美元，是俄羅斯的看家武器，也被摧毀。

根據巴副總理兼外長在發布會的說法，除了S-400是由梟龍（JF-17）發射的高音速導彈摧毀，其它大部分績點，都是由中國殲10C貢獻。

印度方面迄今對戰損絕口不提，另一方面，卻罕見的對國內有關戰爭的新聞報道進行審查過濾。印度網民則以會說英語的優勢在國際網路瘋狂洗地掩蓋相關消息，試圖把喪事辦成喜事。

但是有影響的國際媒體，無一不在報道此事。大家不僅震驚於印軍的不堪一擊，更震驚於中國戰機殲10的威猛表現。

而那些被擊落的飛機，則受盡網友嘲弄。特別陣風，號稱四代半機，是法國的當家機型，被吹噓為歐洲頂流，自推出以來就頂着歐洲最先進戰機的光環，聲稱「對空、對地、對海攻擊能力都十分強大，還能作為航母艦載機，甚至可以投擲核彈，被譽為當時世界上功能最全面的多用途戰鬥機」，結果上陣一較量，不過是飛機中的菜雞，根本不少殲10對手，一時間光環盡破。讓人不僅對歐洲戰機心生質疑，甚至開始質疑美軍戰機的實戰能力，很好奇美軍戰機是不是也像陣風一樣徒有虛名。

殲10C（微博@老鬘）

有不少國際媒體甚至認為，此戰只有一個勝利方，那就是中國。它給中國戰機打了一個最好的活廣告，讓國際社會通過一個具體案例，看到了中國戰機的實戰能力和中國軍工產業不容再被低估的實力。中國武器因殲10而大放異彩，重新奠定了在國際武器市場的江湖地位，是中國製武器的DeepSeek時刻。

而另一方面，在中國的戰機序列裏，殲10現在根本就排不上號。

殲10曾經也是中國的一代主流戰機，在其研發和試飛過程中有很多感人的故事。但是在2004年開始服役後，因為恰逢中國經濟高速騰飛，製造業一路高歌猛進，軍費投入和軍工技術也一年一個台階的往上攀升，其光芒迅速被後來的更新機型覆蓋。

殲11，殲16，殲20，殲35，殲36......在中國戰機越來越龐大、越來越現代化的家族榜單上，殲10現在甚至連有沒有資格上桌都很難說。

這次殲10在異域大放異彩後，有人曬出了它參加珠海航展的照片。在一眾享受機棚、雨布關照的其它機型旁邊，殲10在一個無人關注的，角落頭頂一塊透明塑料布，在冷風戚雨中瑟瑟發抖的照片讓人格外心疼。

珠海航展上的殲10（網上圖片）

眼見在家族中地位越來越低，甚至有被淘汰出局的趨勢，殲10不得不收拾起行囊到海外打工。衍生出了一些減配型號，專門用來出口。

但誰能想到，在海外摸爬滾打的殲10，居然大殺四方，混成了一條過江猛龍。活脱脱就像一個得不到家族重視和資源支持的孩子，到外面去卻闖出一片天地，給家族帶來了無盡榮耀。重演了大唐王玄策出使天竺一人滅一國，但是在大唐官員序列裏，最終也不過是個從五品下的「朝散大夫」的典故。

內外境遇之懸殊，令人不勝唏噓。

論功排位，下次航展，無論如何，也得給殲10支個棚子！