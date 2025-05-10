印巴衝突 ｜擊落3架法製陣風戰機　殲-10C重新定義全球軍事力量？

近日國際局勢急劇惡化，印度與巴基斯坦再次因克什米爾問題發生武裝衝突。不過今次的衝突，國際關注的焦點，不僅是印巴之間的歷史恩怨，更在於中國製造的殲-10C戰機首次於實戰中亮相，擊落多架印度空軍先進戰機，引發國際軍事界的高度關注。



印巴再衝突 2恐怖組織成導火線 虔誠軍、穆罕默德軍是何來頭？

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印巴衝突背景：歷史積怨已久

印度與巴基斯坦兩國的恩怨可追溯至1947年英國殖民者撤離次大陸時劃分邊界。雙方一直爭奪克什米爾地區的控制權，並因此爆發過三次戰爭：1947年第一次印巴戰爭、1965年第二次印巴戰爭，以及1999年的卡吉爾戰爭。

克什米爾（Kashmir）主要分別由印度（藍色）和巴基斯坦（綠色）所控制。（Wikipedia）

2025年4月23日，印度安全部隊人員在南克什米爾（Kashmir）旅遊勝地帕哈爾加姆（Pahalgam）附近疑似發生武裝分子襲擊遊客的現場站崗。（Reuters）

此次衝突的直接導火索，是4月22日印控克什米爾帕哈爾加姆地區發生針對遊客的恐怖襲擊，造成26人死亡。該地區被稱為「小瑞士」，襲擊者不滿外來者，要求遊客提供姓名並背誦伊斯蘭經典，以判斷其為印度教徒還是穆斯林，然後殺害印度教徒。

印度總理莫迪隨即譴責此次事件，並直指巴基斯坦為幕後黑手。印方將矛頭指向在巴基斯坦創立的「虔誠軍」及其分支組織「克什米爾抵抗陣線」。隨後，印度開始驅逐巴基斯坦外交官，停止簽發簽證，關閉兩國邊境，甚至暫停1960年簽訂的《印度河水協定》，這是兩國歷次衝突以來，印方首次以水資源問題施壓。

條約將印度河流域的六條主要河流劃分如下：圖中橙色名字的東部河流（拉維河、比阿斯河、蘇特萊傑河），由印度專用；西部河流（印度河、傑赫勒姆河、切納布河）則主要由巴基斯坦使用，印度僅可進行有限的非消耗性利用（如水力發電、航運）。（網上圖片）

巴基斯坦當然強烈否認參與其中，亦採取對等的外交報復措施，同時警告印度，如果中斷水源供應，將被視為「戰爭行為」。

直接軍事衝突爆發

緊張局勢於5月6日進一步升級，印度軍方對巴控克什米爾發動空襲，稱要破壞「恐怖分子基礎設施」。襲擊發生在巴控克什米爾及旁遮普省等九個地點，至少造成26人死亡、46人受傷。印度方面表示，這次行動代號「硃砂行動」，是「集中、克制且非升級性」，並未針對巴基斯坦軍事設施。

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫立即譴責印度的襲擊為「戰爭行為」，並宣布「正在給予強烈回應」。巴基斯坦空軍迅速反擊，聲稱擊落多架印度戰機。正是在這次反擊行動中，巴基斯坦空軍的殲-10C戰機表現出色，引起全球關注。

殲-10C：一戰成名

巴基斯坦副總理兼外長達爾在議會指出，巴方使用中國製造的殲-10C戰機，成功擊落了5架印度空軍戰機及1架無人機。其中包括3架法國製造的「陣風」戰機、1架米格-29戰機及1架蘇-30戰機。這被稱為「6比0」的戰果，使殲-10C一戰成名，被網民戲稱為「打印機」。

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

有美媒引述巴基斯坦方面消息報導，雙方在這場空戰中共出動了125架戰機，激戰持續超過一小時。雙方在各自領空交火，有時導彈射程超過160公里。法國一位高級情報官員亦向CNN證實，有一架由印度空軍操作的「陣風」戰機確實被巴基斯坦擊落。

「陣風」戰機為法國達索公司生產的頂級戰機，印度於2019年引進36架，取代舊型俄製飛機，配備先進的「流星」超視距空對空導彈。這些戰機造價高昂，是印度空軍的驕傲。此次被殲-10C擊落，也是「陣風」服役以來首次在實戰中損失。

圖為印度空軍的法國製陣風戰機2021年2月亮相於印度空軍基地（Reuters）

印度終於對巴基斯坦開火 兩個核武國家能點到即止嗎？｜克什米爾

殲-10C：中國軍工的傑出代表

殲-10C是中國成都飛機工業集團研製的單發多用途四代半戰機，自2003年起在中國空軍服役，C型為該系列的最新改進版本。這款戰機採用鴨式氣動佈局，搭載國產「太行」發動機，配備先進的有源相控陣雷達及紅外探測系統。

重要的是，殲-10C可發射霹靂-15遠程空對空導彈，最大射程達300公里，飛行速度可達五馬赫，具備雙向數據鏈能力。社交媒體上流傳疑似在印度境內發現的霹靂-15E導彈殘骸照片，顯示巴基斯坦使用了中國製造的導彈。

巴基斯坦於2020年一次性訂購36架殲-10CE（出口版本）及250枚霹靂-15E導彈，首批6架於2022年交付，目前巴基斯坦已擁有20架殲-10CE服役。這次是殲-10C及霹靂-15E導彈首次於實戰中使用，戰績驚人。

分析殲-10C戰機的優異表現，有幾個關鍵原因：

首先，巴基斯坦的戰術思想及作戰系統更加先進。現代空戰講求系統作戰和超視距作戰，戰場信息的獲取與共享極為重要。巴基斯坦此次空戰出動的全部為殲-10C，系統同質化，能形成完整高效的信息獲取與即時決策閉環，各單位協同作戰。相比之下，印度參戰的飛機來自法國、俄羅斯、以色列等不同國家，型號各異，難以實現統一指揮與信息共享，在系統層面已處於劣勢。

其次，殲-10C及霹靂-15導彈的武器性能確實優秀。霹靂-15為雙脈衝動力導彈，能夠兩次點火，即在接近目標時可再次點火追蹤，大大提高命中率。從戰機擊落多個目標的戰果來看，霹靂-15的精準度與可靠性確實出色。

第三，巴基斯坦飛行員素質一流。巴基斯坦飛行員每年飛行時數比印度多30至40小時，普遍擁有500至1800小時的飛行經驗。巴方採用中西融合訓練體系，經常與英國、土耳其等北約國家以及中國進行聯合訓練，實戰經驗豐富。相比之下，印度空軍的訓練時間及質素則有所不足。

殲-10C的國際市場前景

殲-10C在這次印巴衝突中的表現，無疑為中國軍工產品開拓國際市場奠定了堅實基礎。

埃及早已表達對殲-10C的興趣。2024年8月，埃及因美國擱置出售F-35戰機的計劃，轉而與中國討論購買殲-10C戰機。今年4月中旬，中國空軍派出殲-10C戰機、空警-500預警機、運油-20加油機等，遠赴埃及參加演習。阿拉伯媒體報道，埃及可能以40億美元採購48架殲-10C戰機。

孟加拉國空軍司令亦在去年底表示，該國正考慮向中國採購16架殲-10C多用途戰機，以替換現有老舊戰機。此次印巴衝突中殲-10C的表現，相信會進一步推動孟加拉的採購意願。

中國還向巴西推銷殲-10C戰機，以替代進展緩慢的瑞典鷹獅E戰機採購計劃。雖有報道指美國向巴西施壓，但同時印度也以「易貨貿易」方式推銷「光輝」戰機，令巴西舉棋不定。

隨著殲-10C在實戰中證明自身實力，預計會吸引更多國家對中國軍工產品產生興趣，特別是對無法負擔西方武器系統的發展中國家而言，殲-10C無疑是一個性價比極高的選擇。

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印巴衝突成為中西武器對決？

從武器流動模式的轉變，我們可以看到中美兩大國博弈對南亞地區的影響。斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，2016至2020年間，巴基斯坦武器採購中高達81%來自中國，遠高於2006至2010年的36%。相反，美國在巴基斯坦軍火供應中的佔比則由36%降至零。

同時，印度對俄羅斯武器的依賴大幅減少，從2006至2010年的約80%降至過去四年的約38%，轉而向美國、法國及以色列等西方盟友採購軍備，佔比已超過一半。

前美國國防部高官、現任美國觀察研究基金會高級研究員福特曾指出，未來印度與巴基斯坦之間的衝突，將越來越像印度動用美歐製造的武器，對抗巴基斯坦使用的中國軍備。

此次印巴衝突可謂中西方軍事裝備的一次直接較量，而殲-10C的出色表現，無疑為中國軍工贏得了極大的聲譽和國際影響力。

中國製殲-10C戰機（中國航空工業集團）

殲-10C重新定義全球軍事格局

殲-10C在此次印巴衝突中一戰成名，不僅為中國軍工打開國際市場，更重新定義了全球軍事力量格局。殲-10C在印巴衝突中的表現，不僅證明了中國軍工實力的躍升，更標誌著全球軍事力量格局可能正在發生變化。中國軍備由引進模仿，到自主創新，再到出口參戰，完成了一個完整的發展週期。

當然，我們需記住，眼下瀕臨戰爭邊緣的是兩個擁有核武器的國家，衝突進一步升級，可能帶來難以預測的災難性後果。

大家認為殲-10C的優異表現，是否意味著西方軍事裝備的優勢正在縮小？歡迎在留言區分享你的觀點。