關稅戰是對中美貿易依存度的「壓力測試」

中美貿易戰自2018年爆發以來，已經成為全球經濟格局中最具標誌性的衝突之一。儘管雙方在過去幾年間多次嘗試通過談判解決爭端，但至今仍未達成全面協議。特朗普重返白宮後，更是變本加厲對中國落下關稅重錘，中方亦不甘示弱給予關稅反擊。

時至今日，美國對中國進口商品平均關稅飆升至124.1%，較2018年前水平高出40倍，中國對美國產品的關稅也一度提升至125%的高位。如此前所未有的高關稅水平凸顯了局勢的嚴重性，全球市場隨之震盪。



訊息面的情況顯示，5月10日至11日，中國國務院副總理何立峰率代表團在瑞士與美國財政部長等高官會晤。在為期兩天的貿易談判後，5月12日，美中發表聯合聲明，同意在最初的90天內大幅降低彼此商品的關稅。

中國官媒多次發表權威評論，強調中美經貿關係的本質是互利共贏。圖為中方談判代表、國務院副總理何立峰。(Reuters)

根據聯合聲明，自5月14日起，美方承諾取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對中國商品加徵的共計91%的關稅，修改2025年4月2日第14257號行政令對中國商品加徵的34%的對等關稅，其中24%的關稅暫停加徵90天，保留剩餘10%的關稅。

相應地，中方取消對美國商品加徵的共計91%的反制關稅；針對美對等關稅的34%反制關稅，相應暫停其中24%的關稅90天，剩餘10%的關稅予以保留。中方還相應暫停或取消對美國的非關稅反制措施。

從目前的情況看，最後的談判結果取得的成果顯著，符合安邦智庫此前對特朗普關稅政策的預判。此前安邦智庫資深研究員指出，實際上特朗普的經濟政策核心部分，政策設計方案是失敗的，大概率可能回歸到美方的基線關稅10%。最終美國與世界主要國家達成的貿易協定，很有可能都是以「基線關稅10%」為基礎達成的，這樣的結果是一個較為理性的結果。

2025年5月12日，中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

除此之外值得關注的一點是，中美貿易之間的聯繫究竟有多緊密？！安邦智庫的研究人員認為，這場關稅戰實際已經成為了中美雙方彼此貿易依賴度的一次「壓力測試」。因為在關稅戰以前，很多人對中美貿易的依賴程度是不以為然的，但在關稅戰實際發生之後，人們才赫然發現，中國雖然已經強調自力更生和「內循環」很多年，但尚有如此之多的產品，必須由美國供給，一旦貿易中斷，結果令人觸目驚心。在美國方面，也有很多人不相信，經過了這麼多年之後，中國製造以及中國產品，對美國社會的壓力能有多大？

在中國方面，情況實際不容樂觀。以航空製造業為例，中國目前尚未完全掌握高端航空發動機的自主研發能力，仍需從美國進口關鍵部件，維持幾乎整個航空業的存在。在「關稅戰」爆發後，據英媒分析，中國國產大飛機C919的關鍵零部件幾乎全部依賴國外供應商，且大部分來自美國。

C919最核心的發動機LEAP-1C由美法合資的CFM公司提供（其中核心部件在美國俄亥俄州生產），中國自研的替代發動機尚在測試但遠未成熟。整機供應鏈中竟然有高達48家美國供應商，遠超14家中國供應商的數量，其中包括霍尼韋爾、柯林斯宇航等美企為C919提供關鍵的航電、飛控等系統。這意味着美國隨時可以卡住中國大飛機項目的「脖子」，而且讓中國的制裁等於是制裁自己。

2024年2月20日，一架中國商飛C919飛機在新加坡樟宜會展中心舉行的新加坡航空展上展出。（Reuters）

此外，中國製造業對來自美國的某些能源及化工原料存在的依賴也超乎想象。一個典型例子是塑料生產的重要原料乙烷（Ethane）。美國頁岩氣革命帶來低成本的乙烷供應，中國近年來新建的乙烷裂解裝置大量進口美國乙烷，以生產乙烯等基礎化工品。在高關稅環境下，這些企業的原料成本和供應都面臨風險。

據彭博報道，中國近期已對兩家高度依賴美國乙烷供應的國內塑料生產商給予關稅豁免，使其免受貿易戰中高關稅的衝擊。這表明有關企業對美國原料依賴度很深，若不豁免高達數十甚至上百百分比的關稅，將難以為繼。實際上，自2019年以來，中國對部分化工原料（如乙烷、丙烷等能源化工品）一直在動態調整關稅策略，儘量避免對自身產業形成「反噬」。

中國依賴美國的體現，包括在高端藥品及醫療設備。（Reuters）

在醫療健康方面，中國對美國的依賴主要體現在高端藥品和醫療設備上。很多先進藥物（如抗癌新藥、生物製劑）和醫療器械仍主要由美國等西方國家供應。出於民生考慮，中國在關稅反制中對相當一部分美國藥品「網開一面」。近期有報道顯示，一些跨國藥企反映能夠在無關稅狀態下向中國出口藥品，所獲得的關稅豁免針對的是特定急需藥物而非整個行業。這說明中國在某些醫藥領域短期內難以替代美方供給，不得不確保這些關鍵醫療產品不受關稅影響。

有關情況顯示，中國對某些美國產品的依賴關係在貿易戰中迅速放大成為風險點，表明中國以往通過自主研發和國產替代嘗試彌補缺口的策略並未到位和成功，因此要在短時間內完全擺脱對美依賴並非易事。這一現實反映到政策層面，就是中國不得不對部分美國產品予以豁免，以保證國內產業鏈的穩定運轉。據《衛報》5月7日報道，截至目前，中國在關稅戰期間對約400億美元的美國進口商品實施了關稅豁免，其中包括部分高端醫藥製品、晶片和航空設備。

美國關稅政策一度引發民眾搶購潮。（視覺中國）

在美國方面，中國製造和中國產品尤其在消費品領域對美國構成最大威脅和挑戰，因為這些消費品的價格與美國社會的生活息息相關，幾乎同時影響到兩黨政治以及未來的大選。美國可以不計較中國的高科技，但卻不能無視兒童玩具和洋娃娃的短缺或是價格上漲，因為這會立即引爆輿論。此外，還有一些醫藥產品，因為中國是世界最大的原料藥生產基地，離開了原料藥的供應，對敏感的醫藥行業也會造成很大影響。正是因為這些原因，美國也對價值1020億美元的中國商品免除了額外關稅，以緩和國內企業和消費者所承受的成本壓力。

綜合來看，中美雙方所作出的「關稅豁免」並不是雙方「退讓」的標誌，而更像是現實壓力下的理性調整。這種「壓力調整」表明，儘管中美之間存在深刻的分歧，但在關鍵領域的經濟互補性，目前階段仍然無法忽視。

貿易戰不僅沒有讓一方徹底壓倒另一方，反而促使雙方更加清醒地認識到：目前階段，任何一方都無法在完全脱鈎的情形下維持產業和市場的正常運行。所以，最後這場關稅戰，雖然貿易衝突還將持久和延續，但就現在的形勢看，根本不是中美之間的輸贏問題，而是貿易就是貿易，貿易終歸還是要回歸到貿易的軌道上來解決問題。

最終分析結論:

中美關稅戰雖具強烈對抗色彩，但本質上是一次彼此貿易依存度的深度揭示和考驗。中國在關鍵領域的短板在這場「壓力測試」中暴露無遺，美國也同樣如此。因此通過這一關稅戰的「壓力測試」，今後有必要在產業政策上更加註重現實平衡與產業韌性，政策面應該更加關注並加大消費品製造業的投入。

本文轉自安邦智庫《每日經濟》專欄第7410期

