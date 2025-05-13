中美貿易：恢復理性討論才是重點

中美日內瓦經貿會談取得出人意料的豐碩成果，談判後後發布的聯合聲明顯示，雙方都將大幅度削減和暫緩關稅，除芬太尼關稅外，關稅總水平互相降到10%。

評論普遍認為，這是一個雙贏的結果。對美國，有助於緩解供應短缺和通貨膨脹。對中國，有助於緩解因出口鋭減造成的經濟增長和就業壓力。近些年，通過雙邊經貿，中國每年向美國出口五千億左右美元商品，其中順差維持在3000-4000億美元之間，根據智庫專家推算，如果對美出口停滯，將造成超過一千多萬失業人口並將拉低經濟增長0.5-1個百分點。對已承壓下行的經濟非常不利。

這一會談效果，避免了在中美之間出現雙輸局面。

溝通雖然未能解決中美間的全部經貿問題，比如美國對中國徵收的20%的芬太尼關稅仍然沒有取消。同時中國分別於今年兩次宣佈對部分美國進口商品加徵的關稅，包括2月「對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅」；3月宣佈「對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅」也沒有在本次關稅調整範圍之列。

但通過溝通，先把因關稅壁壘中斷的中美貿易恢復起來，為雙方爭取到了繼續談判的緩衝時間和空間。對雙方的經濟民生和資本市場也注入了積極因素。接下來，在先恢復起來的基礎上，雙方可以再進行探討。

而雙方此次談判所以能取得如此豐碩的成果，除了雙方都都不願看到貿易戰對自身造成持續傷害，都難以承受雙邊經貿突然斷流對各自經濟產生的嚴重衝擊，因而雙方都想儘快達成共識擺脱雙輸局面，又與雙方在最高層的戰略部署與前線談判團隊的努力密不可分。

中國官媒多次發表權威評論，強調中美經貿關係的本質是互利共贏。圖為中方談判代表、國務院副總理何立峰。(Reuters)

此次中美關稅戰從特朗普率先挑起，到中國果斷回擊，再到雙方互相加碼叫陣，到圍繞雙方到底有沒有進行接觸，有沒有進行通話，再到決定在第三地瑞士舉行接觸談判，雙方博弈的每一步都特別精彩刺激。除了關稅戰的硝煙之外，雙方的心理戰，輿論戰，外交戰，甚至面子與尊嚴之戰，都堪稱歷史少有的教科書級別。

在這一過程中，中美雙方最高決策團隊都展現了特別出色的政治智慧。雙方雖然在關稅場、輿論場殺得驚天動地，但與此同時，在互相搏殺的同時，又保持了高度理性。最終也是在雙方最高決策層達成默契共識之後，才有了後來在瑞士日內瓦的談判和談判成果。

而作為第一次代表雙方談判的中美代表，也都不辱使命，表現特別出色。事實上，雙方也都對對方談判代表的表現不吝讚美。

美方談判代表之一，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在達成協議後稱讚中國官員是「強硬的談判者」。

而中方在提及美方貿易談判代表美國財長貝森特（Scott Bessent）時也表示：「目前看來，貝森特是較為理性的。這次會談中，中方代表團也給予了美方代表團積極的評價」。