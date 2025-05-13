日內瓦會談｜中美貿易戰的策略性降温而非實質性拐點

中美日內瓦會談取得的實質性進展是雙方取消4月2日以來的「非理性」關稅，將關稅降低到美國全球對等關稅的平均水平。

也就是，4月2日美國對華加徵的34%關稅，當中24%暫緩90天，10%保留。至於4月2日之前美國對華加徵的芬太尼關稅，以及拜登政府或更早對華加徵的關稅都沒有觸及。

這是經貿敵對關係的策略性降温，而不是實質性的轉折點。真正意義上的中美貿易談判還沒有開始。

真正的現實是中國未來不得不同美國談判，以解決特朗普第二任期以來提出的新關稅。

有英國媒體分析認為，特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營：商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左）和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro，中）屬強硬派在「扮醜人」，而財政部長斯貝森特（Scott Bessent，右）因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。（Getty，Reuters）

中美日內瓦會談同意建立中美經貿磋商機制，從一個側面透露了中美之間的經貿談判首先回歸到了建制化的框架。先進行總體性的談判機制的建設，再進行談判。

特朗普第一任期中美進行貿易談判當時是在中美全面經濟對話框架機制下進行的，當時美方同中方牽頭人劉鶴對接的是三個人：貿易代表、財政部長、商務部長。

這一機制並不是一開始就固定下來的，是經過多次談判之後才固定下來的。此番特朗普第二任期，美國財政部長和貿易代表是否能穩坐美國對華談判代表的位置未可知。

全面對華貿易脱鈎是不現實的，拜登政府選擇在晶片半導體等關鍵領域築起小院高牆，這也將會是特朗普政府的選擇。（REUTERS）

談判機制的構建並不是中美談判最大的障礙。最大的困難是中美經貿談判已經到了深水區。

特朗普第一任期中美之間的貿易糾紛更容易解決，而如今從貿易戰到晶片戰科技戰，關鍵礦產、藥品等戰略商品的關稅已經極高，中美鬥爭早已經如火如荼，這次已經沒有相對容易突破的談判了。

特朗普第一任期，中美第一階段貿易協議拉鋸22個月才談成，而如今在更加複雜的產業政策、科技競爭加持下，中美很難短期內就達成協議。

從根本上來說，貿易戰仍然是忍耐度的較量，涉及市場轉圜空間、科技自主程度的國家力量之間的博弈，當沒有突破口時，可能升級為更加宏大的戰略對抗，或許經過大政治談判也能夠為經貿對抗降温。