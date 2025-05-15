特朗普並非毫無章法　日內瓦會談後的中美貿易戰依舊慘烈

中美日內瓦會談是中國抗爭美國關稅大棒的階段性成功，暴露了美國無法同中國硬脱鈎的事實。但也必須認識到非理性關稅一降到底的背後中美仍然在打貿易戰。

美國4月2日對華加徵的34%關稅，10%已經開徵，24%只是暫停90天。美國總統特朗普上台後對中國加徵的芬太尼關稅並未取消，特朗普第一任期和拜登政府時期美國的對華關稅也還存在。關稅挑戰是切實存在的。

中國有一定的應對籌碼，稀土資源、龐大規模的美國國債等都是核彈級別的反制武器。但正如核大戰不能輕易點燃，中美不到不得已都不會最後使用大殺器，因此實際的貿易戰較量，是常規的忍耐度較量，是整體實力的較量。

中國積極通過「一帶一路」建設開闢第三國市場以降低中國產品對美國市場的依賴。美國為了應對中國的關稅報復也在積極為美國商品尋求新買家。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

中國暫停接收美國波音飛機後，特朗普5月14日訪問卡塔爾期間，卡塔爾航空公司與美國波音公司簽署了一項價值2,000億美元的購機協議，涉及160架飛機。這是波音歷史上最大的飛機訂單。英國國際航空集團（IAG，旗下有英航）是歐洲第二大航空集團，在英美談判期間承諾向美國波音公司採購價值100億美元的飛機。

中國一直是美國農民的重要市場，最近幾年佔美國大豆出口量的一半以上。貿易戰損害了美國大豆、高粱和豬肉產品對中國的銷售，也為巴西、阿根廷、澳洲等國創造了新的機遇。而美國也在為美國農產品尋找新市場。

美國已經和英國率先達成了貿易協議，協議中包含了英國促進牛肉、乙醇、農產品等美國產品進口。近日據歐盟貿易與經濟安全專員透露，歐盟可能會承諾額外購買560億美元的美國商品，以結束與美國的關稅對峙。媒體報道說歐盟考慮通過購買美國的液化天然氣、某些農產品如大豆等，迅速地解決這個問題。考慮到中美貿易戰現狀，歐盟考慮購買的這些商品顯然不是巧合。

日本大量農產品依賴於海外進口，大豆和玉米的進口分別有69%和46%來自美國，是全球屈指可數的「大客戶」，在日美兩國的關稅談判中，美國直接要求日本擴大美國農產品進口，日本政府內部也提出了擴大美國大豆和玉米進口量的方案。

5月8日，特朗普在白宮橢圓室辦公室宣布英美達成貿易協議，同英國駐美大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

2025年2月印度總理莫迪在特朗普上台後不久就訪問了美國。在特朗普全球對等關稅出台之前印度就考慮取消美國液化天然氣（LNG）進口稅，同時印度石油部已要求企業儘可能增加能源進口。此外，印度還在考慮降低對美國農產品的進口關稅。

全球對等關稅是美國向全球一百多個國家同時開打貿易戰。不少聲音認為特朗普同時對全球開徵關稅非常蠢，也分析指出對等關稅施行不久就不得不暫停90天，暴露了特朗普的力不從心。美債、美股、美元的過度波動，確實是特朗普不能承受之重。

但是特朗普打貿易戰並非毫無章法，並非沒有勝算。在相同的壓力下，各國容易陷入囚徒困境，美國逐一同各國談判有相當大的騰挪空間。如今的談判現狀就是如此。美國可以要求其他國家購買美國產品，甚至對一些國家提出涉華貿易要求，但是中國要想聯合各國一致抵抗美國的關稅壓力並非易事。日內瓦會談後中國面臨的關稅挑戰用「慘烈」來形容毫不為過。