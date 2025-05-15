特朗普訪卡塔爾　白宮：雙方達成1.2萬億美元經濟協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月14日繼續出訪中東，來到第二站多哈，與卡塔爾埃米爾塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al-Thani）舉行會面。白宮其後宣布，雙方達成經濟效益總值1.2萬億美元（約9.3686萬億港元）的協議，其中具體交易金額超過2435億美元（約1.9010萬億港元）。



路透社引述白宮發表的聲明報道，美國與卡塔爾達成的協議中包括，卡塔爾航空公司（Qatar Airways）將購買多達210架，配備通用電氣（General Electric）航空引擎的波音787夢幻型飛機和777X飛機，總值960億美元（約7495億港元）。

白宮聲明指，這是波音公司迄今最大的寬體飛機（widebody order）訂單，也是波音公司迄今最大的787訂單。這項協議預料每年將為美國創造154,000份工作機會，在實行該協議的生產和交付過程中，美國將創造超過100萬個就業機會。

與此同時，美國與卡塔爾簽署一份意向聲明，旨在進一步加強雙方的安全夥伴關係，其中包括超過380億美元（約2967億港元）的潛在投資；美國將為在卡塔爾的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）使用設施承擔費用，以及在未來協助卡塔爾提升防空和海上防禦能力。

波音（Boeing）和卡塔爾航空同日較早前簽署協議時宣布，卡塔爾航空將向波音採購160架飛機，總值逾2000億美元（1.56萬億港元）。

據美國全國廣播公司商業頻道 （CNBC）報道，卡塔爾航空有權從波音公司購買額外的50架客機。