特朗普家族生意遍佈中東　美媒：自肥還是國家利益？

出身商界的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年再次就任後，旗下家族就不斷傳出與中東進行商業往來的消息，儘管他有出言否認參與，但依舊引發外界對他以總統職務影響市場的擔憂。美媒就披露自他首度任職總統以來，特朗普家族在中東的商業聯繫就增加逾兩倍，有專家就指出，存在特朗普將個人利益凌駕於國家利益之上的風險。



綜合美媒報道，一般而言，美國新任總統就任後會將旗下的生意置於「盲目信託」（blind trust），就此再無權干涉生意營運以免利益衝突，但特朗普則將生意交由自己子女管理的信託基金。

儘管特朗普集團在他重返白宮前強調，不會與外國政府達成任何新交易，但近期與中東的商業往來，加之特朗普還有意收下卡塔爾贈送價值4億美元的豪華飛機，很難讓人相信他完全不會影響本該「放手」的生意。

在特朗普訪問中東三國前，負責幫忙打理家族生意的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）與埃里克（Eric Trump）就到中東奔走，例如旗下集團就被曝光在卡塔爾開發高爾夫球場；宣布要在阿聯酋的杜拜市中心蓋一座「超豪華」新地標——80層高的特朗普大廈（Trump Tower）；埃里克還與中東特使威特科夫（Steve Witkoff）的兒子扎克（Zach Witkoff）出席當地加密貨幣會議，被指與特朗普旗下一間公司所搭建的加密貨幣系統，完成一筆價值20億美元的交易有關。

2025年5月14日，卡塔爾盧塞爾（Lusail），圖為特朗普與卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al-Thani）合影。（Reuters）

美國智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）中主管外交政策的Ben Freeman就指出，波斯灣阿拉伯國家在外交政策與立場上與美國並非一致，而在特朗普重返白宮後首度出訪選擇中東的情況下，「個人利益凌駕於國家利益之上的風險真實存在」。