特朗普播片指控南非反白人　種族滅絕白人是真的嗎？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（5月21日）在白宮會面到訪的南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa），他席間回應傳媒提問，稱白人農民在南非遭到「白人種族滅絕」（white genocide），還出示影片與文章佐證。不過他所展示的資料，並不能完全佐證自己所說的南非存在針對白人的種族暴力事件。

實際上，南非受歷史上的「種族隔離」（Apartheid）政策影響，在今年初推行平權政策，旨在緩解南非白人生活優渥於黑人的不平等問題。



特朗普所出示的一條長約4分半的影片包含多個不同片段的剪接，其中一幕出現政治人物在街頭集會時高唱帶有「射殺Boer」（Dubul’ ibhunu ，＂Kill the Boer”) 歌詞的歌曲，被視為反白人的種族歧視歌曲。Boer（即南非白人，荷蘭人的後裔），比起同樣指荷蘭、歐洲定居者後裔的*阿非利卡人（Afrikaner），更夾帶着「農民」的意思。

*阿非利卡人，即荷蘭人、德國人、法國人在17世紀中葉遷居南非後形成的族裔，起初被稱為波爾人（Boer），後被稱為阿非利卡人，即南非白人。



本身為南非白人的富豪馬斯克（Elon Musk）早前曾轉載相關影片，指「一個主要政黨......正在積極推動白人種族滅絕」，對「整個舞台高呼殺死白人」的行為感憤怒。

特朗普在橢圓辦公室向拉馬福薩播放的影片之一:

法院裁定為反種族隔離抗爭歌曲

阿非利卡人的游說團體稱這首歌其極具煽動性，相當於仇恨言論，並訴諸法院試圖禁止。去年5月，南非最高上訴法院裁定，這首1980年代的歌曲流行自南非的反種族隔離政策（Apartheid）鬥爭，政客在集會上演唱歌曲旨在抗議，並非煽動仇恨與暴力。

阿非利卡人紮根南非後，在1948年形成以阿非利卡人主導的政府，並推行有利白人的「種族隔離」政策，直至1994年國父曼德拉（Nelson Mandela）領導非洲人國民大會（ANC，簡稱「非國大」）上台執政結束了40多年種族隔離統治的黑暗時期，而現總統拉馬福薩也隸屬於這個政黨。

針對白人的種族滅絕？

特朗普在席間指控南非發生針對白人的種族滅絕事件，還提及自己近期給予59名南非白人難民身份，稱有南非白人被殺，拉馬福薩予以否認。

不過美媒根據南非現有資料，在2024年4月至12月，在19,696宗謀殺案中，僅有36宗案件（約佔0.2%）的受害人與農場或小型農業公司有關，其中7宗受害人是農民，不過未知其中幾人是白人，另有29名是農場僱員。

相反，南非是世界上謀殺率最高的國家之一，絕大多數受害者是黑人。

圖為2025年5月21日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪白宮，遭美國總統特朗普（Donald Trump）準備好短片及新聞文章，指白人在南非遭到歧視及「種族滅絕」。（Reuters）

而根據聯合國定義，所謂「種族滅絕」是指「故意全部或部份消滅一個民族、族裔、種族或宗教團體」的行為，視乎案件數量與受害人數來看，南非並未發生特朗普所指的針對南非白人的種族滅絕。

特朗普上台以來早對南非政府展現出不滿。此前取消了對南非急需的援助、向南非白人難民提供庇護、驅逐南非大使並批評南非針對以色列的種族滅絕法庭案件，拉馬福薩本希望藉此行重啟與美國的關係。