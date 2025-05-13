特朗普予南非白人難民資格　首批59人抵美掀爭議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大規模驅逐無證移民的同時，5月12日卻歡迎首批南非白人入境，路透社指有59人。美國政府表示，他們因被種族歧視而獲得難民身份。此舉招致民主黨人批評，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）也指是錯誤做法。



圖為2025年5月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會。（Reuters）

稱南非存在種族滅絕 非因他們是白人

特朗普12日被問到，相比起非洲的饑荒和戰爭受害者，為什麼南非白人能優先獲得難民時遇，特朗普指他們正在面臨被殺威脅，宣稱南非存在「一場正在發生的種族滅絕」。不過，他沒有提供任何證據。他又稱，他所以關注統稱南非白人的阿非利卡人（Afrikaners），並不是因為他們是白人，強調種族「對我來說沒有區別」。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，美國將在未來幾個月內，接收更多南非白人難民。參議院外交委員會的民主黨成員沙欣（Jeanne Shaheen）稱，特朗普此舉「令人費解」，質疑出於政治動機，且試圖改寫歷史。

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南非總統指美方做法錯誤

路透社報道，特朗普將南非白人視為逃離壓迫的難民，引起南非當局嘲諷，認為其政府不理解南非國內問題。南非總統拉馬福薩表示，認為美國政府在這問題上搞錯，但會繼續進行對話。他又稱，南非白人所以選擇離開，是因為反對種族平等的政策，即使種族隔離制度結束已有30年，但種族不平等仍然存在。

路透社指出，南非白人仍擁有四分之三的私人土地，財富約為黑人的20倍。南非白人失業率不到10%，而黑人失業率則超過三分之一。不過，有說法指在整體人口中屬少數的白人，於當地遭到黑人歧視，這種說法在右翼網站更為常見。