特朗普是美國災難還是救星？

有不少人認為特朗普是美國的災難，特別是知識界左派精英，但與此同時，有更多的美國人——特別是社會中低階層和秉持保守價值的人，卻認為特朗普是挽狂瀾於既倒，救國家於水火，揚國威於世界，匡扶社會公平與正道價值的國家救星，是帶着MAGA使命來救美國的英雄。

為什麼會這樣？特朗普禁止哈佛大學招聘國際學生所引發的爭議就藏着這個問題的答案。

特朗普發布這條禁令原因很複雜，但最核心的政治的層面，主要是以哈佛為代表的這些大學是民主黨的鐵盤。這些知識精英們最討厭、最鄙視、最反對特朗普。他們是DEI（多元平等包容）的倡導者和傳播者，是美國傳統建制文化和外交政策的構建者和維護者，是民主黨的價值本部。每次特朗普參選或推出重大政策，這些人就會聯合起來發聲明討伐或反對。他們聲音最大，最會營造聲勢。

特朗普無論在行政路線還是價值層面，和他們都格格不入，早就想收拾他們。所以反猶、支持暴力，通共什麼的都是藉口。特朗普就是要拿哈佛這所最頂級大學開刀，踩爛民主黨在知識界的基本盤，讓這些民主黨的精神信徒們知道該幹什麼。

用比較有歷史感的話來說，特朗普就是要奪權。奪回共和黨在美國高校的意識形態主導權，不讓這些高校被資產階級民主黨奪走了、掌握了、走資產階級民主黨道路，不能光為民主黨培養信徒，成為民主黨的黨校和反對共和黨與特朗普的大本營。

但這些抽象的、政治的、價值面的東西，在美國爭議太大，特朗普想以這些理由下手不好搞。他也沒有辦法往學校派工作組，不能軍管。從取締哈佛大學招收國際學生入手卻非常契合普通美國人的訴求。

特朗普在2025年5月25日於社交平台發文，指責哈佛逾3成學生來自美國境外，旨在為近期自己針對哈佛的施政辯護。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

這些年在民主黨影響下，以哈佛為代表的美國這些頂流大學，為了政治正確，也為了學校的經濟利益和社會、國際影響，向各國權貴、富豪大開綠燈。少數族裔憑藉DEI政策也能維持一定結構比例。結果就是普通美國白人家庭的孩子，錄取比例越來低，名額越來越少，獎學金也越來越難獲得。

一個國家的頂流大學，本國的孩子考不上，不為本國培養人才，卻為他國培養人才。而且即便為本國培養也多是權貴、富豪、精英家族子女，普通人家的孩子越來越沒有機會。美國民眾對此意見非常大，但是無可奈何。特朗普現在代表他們的利益，要求哈佛不得招收國際學生，把機會和名額給美國普通人家的孩子，普通人美國人的態度可想而知。

所以特朗普這個決定，雖然非常反智，會嚴重損害美國大學的獨立性、國際性和開放性，但是普通人不管。普通人更關注的是公平，看到的是自家孩子多了一份上哈佛的機會。他們必然會支持特朗普的決定。

特朗普的其它動作也存在這種情況。比如最近特朗普在白宮設鴻門宴收拾南非總統，指責南非針對白人農場主搞種族屠殺。這個指責的歷史背景、可信性、真實性有幾分是另外的話題。對美國肯定會帶來外交傷害。但普通美國人不關注這個，他們更關注自家總統的威武霸氣，在白宮敢當面指責南非總統，捍衛南非白人利益。

2025年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在白宮舉行會面時，指責美國媒體無視南非出現「白人種族滅絕」，反而一味熱衷報道卡塔爾向美國贈送波音飛機的新聞。拉馬福薩表示：「抱歉，我並沒有飛機可送給你」特朗普則回應：「我希望你送，我會接受的。」（Reuters）

再比如針對跨性別LGBT等少數霸權，特朗普一上台就發布命令，男就是男，女就是女，只有兩種性別，不承認跨性別，不許變性。你說在秉持保守價值的普通美國人看來，在社會沉默的多數看來，會不會覺得他扭轉了美國社會沉淪的「妖氣」？

另外還有勒索烏克蘭礦產資源，收全世界的關稅，逼跨國公司回美國或到美國設廠，收緊美國對外援助，關閉對外援助機構。這些政策，從他國立場，絕對覺得特朗普混賬霸道，搞單邊主義。但是從美國人的利益立場，特別是從美國普通人的立場，會是什麼感覺？會不會覺他是天賜來救美國的英雄？

想想這些東西，就能大致知道特朗普在普通美國人心中是個什麼形象。就能知道為什麼那麼多人反對他，他還敢兇猛還擊，反而越幹越勇。因為支持他的人更多。

因為特朗普上任後對內對外火力全開，很多玩法若以傳統標準看都相當叛經離道，不少人都說特朗普會把美國搞死，搞不死也得搞殘廢。但實事求是講，未必！

我經常說特朗普不容小覷，不要光看到他荒唐的一面，要看到他王八拳背後的出拳邏輯。要看到他這幾個月在製造混亂的同時趁亂收割取得的成果。我認為同時看到特朗普的這兩個方面，才是真正認識特朗普。