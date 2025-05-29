中美學術脱鈎：近30萬人中國留學生或成特朗普新政犧牲品

特朗普（Donald Trump）政府禁止哈佛大學招收國際學生的行為進一步升級，這次他們把矛頭對準了中國內地和香港學生。

據路透社等報道，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，特朗普政府將開始註銷中國留學生的簽證，其中包括與中國共產黨有關或就讀於關鍵領域的留學生，還有加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。

要注意的是，這次不是光「加強審查」，而且還要註銷與這兩個領域有關的中國留學生的簽證。而如何判定這兩個領域的標準，特朗普政府並沒有公布。

這就意味着，凡被美方自由新證歸入這兩類的中國內地和香港學生，將無法再在美國完成學業，之前付出的青春、努力、學費等等都將白費。

路透社引述魯比奧的一份聲明報道，美國務院還將修改簽證標準，加強未來對所有來自中國和香港的簽證申請的審查。

魯比奧指：「美國務院將與國土安全部合作，積極吊銷中國留學生的簽證。」

「積極」這兩個字意味着美方這次是抱着「寧可錯殺也不錯過」的心態來吊銷簽證。不知道有多少人得無辜遭殃。

值得注意的是，在特朗普政府推出這一政策之初，中國學生並不是重點針對對象。

X有網民表示：「哈佛應該公開巴倫的申請資料與不錄取通知書，這樣全世界就能明白特朗普為什麼針對哈佛。」（網頁截圖）

當時特朗普主要是以哈佛大學縱容學生反猶等理由，取締哈佛招收國際生的資格。針對的是所有國際學生，特別是參加過同情巴勒斯坦校園示威，和在公共媒體發表過類似抨擊以色列加沙屠殺的國際學生。

美國國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）在本月22日下令終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）認證時雖然說到中國因素，曾發表聲明說「本屆政府要求哈佛大學對校園內助長暴力、反猶太主義以及與中國合作的行為負責。」反對所謂校園暴力和反猶太主義仍然是她認為的最主要原因，與中國合作只是原因之一。

諾姆當時還說「大學招收外國學生並從更高的學費中獲益，以充實其數十億美元的捐贈基金，這是一種特權，而不是權利。」顯示出是針對哈佛的招生政策進行批評，並未指向中國學生。

但是隨着形勢發展，到5月27日，美國政治新聞網站POLITICO援引一份日期為27日、由國務卿魯比奧簽署的電報報道說，特朗普政府正在考慮要求所有申請到美國留學的國際學生接受社交媒體審查，為準備實施這一審查要求，政府已指示全球各地美國使領館暫停為學生和交流訪問學者簽證申請者安排新的面談。

有媒體了解到，美國位於北京、上海和香港等地的使領館即刻就停止了相關簽證申請面談。

至魯比奧再宣佈對開始註銷中國留學生的簽證，並加強對中國內地和香港學生的簽證審查，特朗普政府有目的推動中美學術脱鈎的用意昭然若揭。

而當這些國家政治性行為落到每一個具體的留學生頭上，對於成千上萬在美國留學或正打算去美國留學的中國學生和家庭，就構成了災難性影響。

據國際教育協會的數據，2023/2024學年，中國赴美接受高等教育的國際生人數字居第二，達277,398名。如今，不僅這二十七萬多在美中國留學生未來面臨着巨大不確定性，隨着新的留學季開始，正打算或已經被錄取準備赴美留學的中國內地和香港學生，也面臨進退兩難的困境。