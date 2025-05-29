李家超再提哈佛學生受不公平對待　願審視增八大非本地生學額

美國總統特朗普禁止哈佛大學招收國際生資格，校方獲法院批出臨時禁制令叫停特朗普的行動。行政長官李家超今天（29日）到立法會出席特首互動交流答問會，趁機再提及美國學生受不公平對待一事，他說香港擁有良好的教育系統，「1100平方公里的地方有五個百強大學」，但吸引力需要靠業界展示出來。他說有需要願意再審視將八大非本地生學額提升，不過目前學額仍有空間再收生。



行政長官李家超今日（29日）在立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

李家超到立法會出席特首互動交流答問會，與議員討論深化國際交往合作和加快發展北部都會區兩個議題。

5月29日，選委界立法會議員黃錦輝在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

黃錦輝嘆香港學術會議少 盼多推動「搶人才」

選委界黃錦輝提問時關注香港舉辦的國際會議偏重商業，而學術性及科研性的大型國際會議較少，香港應著重學術及科研交流。他指出，香港既然要建立國際創科中心與國際教育樞紐，行政長官應更著重推動大型學術會議，吸引全球科技人才和學者相互交流，了解香港實際情況，並吸引人才來港工作，助力香港「搶人才」。

李家超認同黃錦輝的說法，稱香港是一個多元社會，「有多元優勢，不同領域都要搞」，應舉辦如國際教育、金融等林林總總等會議。他認為政府個部門應合作推動，「政府只有一個，十五個局和十幾萬公務員應該一起努力。」

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

李家超再提哈佛禁令 強調香港教育優勢

李家超主動再不點名提及哈佛大學被禁招收國際生資格一事，「一些大學生受到美國不公平對待」，強調香港的教育優勢，指香港擁有良好的教育系統、良好的教育素質，「1100平方公里的地方有五個百強大學，但吸引力需要靠業界展示出來。」他冀各界共同努力，將香港教育品牌推廣至全世界。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

5月29日，選委界立法會議員劉智鵬在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

劉智鵬關注擴大北都大學城規模吸引外地學生

選委界劉智鵬亦關注近日哈佛大學禁留學生繼續學業，詢問政府會否高姿態擴大北都大學城規模，增撥研究經費，吸引其他國家學生、教授到香港發展，甚至是一帶一路國家和歐美國家的學生。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

有需要願審視將八大非本地生學額提高

李家超說很認同建議，重提前天（27日）見傳媒時有講過，歡迎任何受美國不公平待遇的學生來港留學，對香港是一個機遇，也是一種公平對待。他補充，香港會全力和大學提供最佳支援和協助，盡量提供支持，相信世界不同地方的學生，不只是思考現在在美國進修是否受歡迎，還會想長遠學業會否受影響，而香港的大學很多專業排名前，優勢多。

他說願意再審視將八大非本地生學額提升，不過目前學額仍有空間再收生，希望各個大學更主動積極收生，吸納更多學生。他又指，最近香港國際教育博覽會都推動香港留學，反映好積極，重申今次事件為香港教育帶來好機會。