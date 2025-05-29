李家超再提哈佛學生受不公平對待 願審視增八大非本地生學額
美國總統特朗普禁止哈佛大學招收國際生資格，校方獲法院批出臨時禁制令叫停特朗普的行動。行政長官李家超今天（29日）到立法會出席特首互動交流答問會，趁機再提及美國學生受不公平對待一事，他說香港擁有良好的教育系統，「1100平方公里的地方有五個百強大學」，但吸引力需要靠業界展示出來。他說有需要願意再審視將八大非本地生學額提升，不過目前學額仍有空間再收生。
李家超到立法會出席特首互動交流答問會，與議員討論深化國際交往合作和加快發展北部都會區兩個議題。
黃錦輝嘆香港學術會議少 盼多推動「搶人才」
選委界黃錦輝提問時關注香港舉辦的國際會議偏重商業，而學術性及科研性的大型國際會議較少，香港應著重學術及科研交流。他指出，香港既然要建立國際創科中心與國際教育樞紐，行政長官應更著重推動大型學術會議，吸引全球科技人才和學者相互交流，了解香港實際情況，並吸引人才來港工作，助力香港「搶人才」。
李家超認同黃錦輝的說法，稱香港是一個多元社會，「有多元優勢，不同領域都要搞」，應舉辦如國際教育、金融等林林總總等會議。他認為政府個部門應合作推動，「政府只有一個，十五個局和十幾萬公務員應該一起努力。」
李家超再提哈佛禁令 強調香港教育優勢
李家超主動再不點名提及哈佛大學被禁招收國際生資格一事，「一些大學生受到美國不公平對待」，強調香港的教育優勢，指香港擁有良好的教育系統、良好的教育素質，「1100平方公里的地方有五個百強大學，但吸引力需要靠業界展示出來。」他冀各界共同努力，將香港教育品牌推廣至全世界。
劉智鵬關注擴大北都大學城規模吸引外地學生
選委界劉智鵬亦關注近日哈佛大學禁留學生繼續學業，詢問政府會否高姿態擴大北都大學城規模，增撥研究經費，吸引其他國家學生、教授到香港發展，甚至是一帶一路國家和歐美國家的學生。
有需要願審視將八大非本地生學額提高
李家超說很認同建議，重提前天（27日）見傳媒時有講過，歡迎任何受美國不公平待遇的學生來港留學，對香港是一個機遇，也是一種公平對待。他補充，香港會全力和大學提供最佳支援和協助，盡量提供支持，相信世界不同地方的學生，不只是思考現在在美國進修是否受歡迎，還會想長遠學業會否受影響，而香港的大學很多專業排名前，優勢多。
他說願意再審視將八大非本地生學額提升，不過目前學額仍有空間再收生，希望各個大學更主動積極收生，吸納更多學生。他又指，最近香港國際教育博覽會都推動香港留學，反映好積極，重申今次事件為香港教育帶來好機會。