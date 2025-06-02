烏克蘭發動「蛛網」行動　俄羅斯戰略力量被打殘　俄烏和談蒙陰影

特朗普正在籌劃俄烏和談，而且最近還罕見的對普京說了重話，但是可能令他想不到的是，在此之前長達18個月時間，烏克蘭方面一直在策劃一個代號為「蛛網」的驚天行動，並且由澤連斯基親自協調親自指揮，由烏安全局長具體指揮實施。

6月1日，這項計劃落地，烏克蘭對俄羅斯腹地縱深的五座軍用機場發動自殺式無人機（FPV）襲擊。據烏克蘭《基輔獨立報》援引烏情報部門消息及視頻畫面稱，襲擊行動摧毀了包括圖-95、圖-22轟炸機及A-50預警機在內的俄軍總計41架戰機。

俄羅斯的戰略空軍和空中預警力量基本被打殘。軍事專家依據俄烏之間的戰線長度推算，經過此次襲擊，俄軍以後已無法再通過空中預警力量兼顧整個前線戰場。

這次襲擊有以下三個特點特別被軍事專家關注，並且被認為是歷史性的。

一是被襲擊的俄羅斯五大軍用機場：伊萬諾沃塞弗尼空軍基地、梁贊佳吉列沃空軍基地、摩爾曼斯克奧列尼亞空軍基地、伊爾庫茨克別拉亞空軍基地、阿穆爾州烏克蘭卡空軍基地，全部位於俄羅斯戰略後方，距離前線距離非常遙遠，完全在烏克蘭常規武器的打擊範圍之外。

比如，摩爾曼斯克的奧列尼亞空軍基地，位於北冰洋，距離烏克蘭直線超2000公里；伊爾庫茨克州的別拉亞空軍基地，靠近貝加爾湖，就在北京正北方向，距烏克蘭超過4500公里；阿穆爾州的空軍基地，距烏克蘭超過6000多公里，與黑龍江省僅一江之隔的。

這些都被認為是俄羅斯超級安全的大後方，但是在這次襲擊中都無一倖免。人類戰爭史上，還未有距離前線如此遙遠的軍事戰略力量被對手摧毀的先例，烏克蘭此次創造了世界軍事歷史。

俄遠程戰略轟炸機圖-160和圖-95MS戰略編隊在戰術飛行訓練 圖片作者:人民視覺

二是烏克蘭方面的策劃非常精心、周密。根據烏方公布的消息，為了實現打擊目的，烏克蘭耗時18個月進行策劃和實施。

烏特工先是通過秘密渠道以集裝箱運載方式向俄羅斯境內輸送第一視角的自殺式（FPV）無人機。隨後，利用卡車搭載木製偽裝裝置，將無人機隱藏在卡車裝載的木質結構頂棚下，抵達各個基地目標附近待命。

另外還有消息說，烏方是通過僱用俄羅斯人員的方式將這些自殺式無人機運抵目的地機場附近待命，然後人員撤離。因為這些機場遠離前線，俄軍防備鬆懈，烏方於是待時機成熟，就遠程激活無人機，飛向俄軍基地對俄戰略轟炸機、預警機等進行自殺式轟炸。

三是在發動襲擊的同時，在美國特朗普政府的調停下，俄烏正在舉行停火希望渺茫的談判，且剛在土耳其談過一輪。另外在軍事戰場，烏軍在前線示弱，俄軍則在前線步步進逼。不久前俄軍還對烏克蘭首都基輔等地進行了大規模空襲。烏軍在這種情況下實施遠程突襲，起到了出其不意的打擊效果。

不過也正因為如此，這場在戰術角度非常成功的，堪稱戰爭史上經典的襲擊，很可能在戰略層面帶來更嚴重的後果。

以普京的性格，俄羅斯方面肯定不會善罷甘休，接下來一定會發動報復行動。而從烏克蘭方面在長達18個月的時間內周密策劃此次襲擊看，有沒有更多更具打擊效果的行動正在謀劃，也很難說。

美國方面，特朗普又一直在施壓雙方和談，希望儘快達成停火協議。這次行動帶來的後續可能連續不斷的互相報復行動，不僅讓戰事撲朔迷離，也為特朗普正努力促成的和談蒙上了陰影。