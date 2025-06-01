國際調解院｜俄烏戰爭、以巴衝突都可調解？　林定國稱視乎一因素

「國際調解院」前日（30日）在港舉行公約簽署儀式，是首個以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織。環球地緣局勢緊張，新成立的調解院可否協助解決以巴衝突、俄烏爭端？律政司司長林定國今日（1日）在電視節目上親自解畫，稱只要涉事國家願意就可調解，「係可以將各式各樣嘅爭議交俾仲裁員」，若不願都不會強制。



5月30日，國際調解院公約在香港簽署，32個創始國代表大合照。（外交部駐港特派員公署）

俄烏戰爭也可調解？ 林定國：若不宜調解 亦不強制

不少國際法院排期處理的審訊，牽涉地緣政治的問題，例如以巴衝突、俄烏戰爭等，可否交由國際調解院協助解決？林定國出席無綫節目時解畫說，公約涵蓋範圍廣泛，當然會觸及到國家之間的爭議：「只要國家願意，係可以將各式各樣嘅爭議交俾仲裁員。」但若國家認為不適宜調解，都不會強制。

他續指，相信國際調解院會做大量工作，以建立公信力和做到出色，「其實我哋都係有足夠嘅誠意和力量，幫爭議各方尋求都接受嘅方案」。

5月30日，國際調解院公約在香港簽署。（外交部駐港特別員公署）

調解如何確保效力？ 林定國：雙方一定有誠意遵從

聯合國轄下的海牙國際法院，負責審判國家間的爭議案件，但被詬病判決執行力弱。被問到國際調解院如何確保雙方會跟從調解結果，林定國表示，法院判決下輸的一方可能會很不服氣，自然不願遵守判決，但調解不一樣，「傾得成嘅話，雙方一定係自願充分考慮之後，先達至成果，所以一定有誠意遵從」。

林定國又指，不少國際商事貿易爭議的調解結果有約束力，甚至若在仲裁或訴訟過程中展開調解，有司法管轄區存在機制，可將調解結果轉化為判決，賦予法律效力。